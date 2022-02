Sursa: EVZ

KATRIN: masă neutrinilor este sub 1 eV! Insuportabilă ușurătate a… neutrinilor (parafrazându-l pe Kundera)

Neutrinii, particule elementare care fac parte din Modelul Standard al fizicii moderne, sunt cele mai misterioase particule dintre cele pe care le cunoaștem. Au o masă atât de mică încât nu am reușit s-o măsurăm până în prezent. Experimentul KATRIN a pus o nouă limită asupra acestei mase, pentru prima dată într-un experiment direct sub 1eV.