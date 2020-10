O casnică americană, obsedată de stilul și eleganța Ducesei de Cambridge, a reușit să atragă atenția prin toaletele inspirate de aceasta. Sosia lui Kate Middleton și-a lansat chiar propria colecție..

Bloggerița Jen Bradley (39 de ani), din Wichita Falls, Texas, a remarcat-o pentru prima oară pe Kate Middleton când a născut al treilea copil, Sarah. Captivată de stilul ei unic, Jen și-a propus să achiziționeze o replică a faimoasei rochii semnată de designerul Diane Von Furstenberg de la mall-ul din localitate.

Însă nu a devenit cu adevărat o fană adevărată a stilului regal până ce nu și-a creat propia colecție de versiuni accesibile pentru câtorva dintre cele mai admirate toalete ale Ducesei de Cambridge, al cărei stil sofisticat este recunoscut unanim. Creațiile lui Jen nu depășesc 3.000 de dolari.

Bloggerița mamă a cinci copii, a declarat că pentru a se simți inspirată, cel puțin o dată pe lună studiază fotografiile englezoaicei membră a Casei Regale ca să fie la curent cu ultimele apariții publice ale lui Kate.

Prințesă, dar pentru muritori

„Prezența ei este în același timp elegantă și atemporală. Ai putea purta toaletele ei vreo 5-10 ani de acum încolo și tot par proaspete și armonios combinate”, crede Jen. Foarte activă pe Instagram, ea își ține la curent numeroșii fani cu noutățile din garderoba ei în stil princiar.

Admirația ei pentru Kate Middleton s-a născut când a urmărit nunta acesteia cu Prințul William, în 2011, într-o creație semnată Diane Von Furstenberg.„ Îmi spuneam, ce clasic și frumos arată Kate. Exact în aceeași zi, dintr-o pură întâmplare, am găsit o rochie aproape similară într-un magazin. Am cumpărat-o pe loc. Am iubit-o și iubesc felul în care m-am simțit în ea”, spune americanca.

Colecție selectă

De atunci Jen se mândrește cu o colecție rară de 30 de piese vestimentare clasice, inspirate de Kate. Ea spune că nu cumpără chiar orice se aseamănă cu toaletele ducesei, ci cântărește atent fiecare opțiune, mai ales că având 5 copii timpul ei de vânat comori prin magazine este limitat. Uneori poate petrece săptămâni la rând până identifică o piesă demnă de selecta ei colecție.

Pe lângă achizițiile de pe eBay, Jen colindă magazinele tip outlet în căutarea unor branduri ca Gap, Zara, J Crew și Boden, preferate de Kate. În plus, a făcut o pasiune și pentru bijuteriile Ducesei de Cambridge, deci urmărește și replici de calitate ale acestora.Sursa: The Sun