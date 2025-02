Monden Kanye West admite că prietenii i-au plătit mâncarea după ce n-a mai fost milionar. Cum s-a întâmplat asta







Kanye West nu a avut tocmai o perioadă prolifică după ce a pierdut statul de miliardar așa că prietenii i-au plătit mâncarea. Totul s-a întâmplat în 2022, după încheierea parteneriatului dintre Yeezy și Adidas.

Kanye a apelat la prieteni

„Nu am fost niciodată săraci”, a spus Kanye. Cu toate acestea a recunoscut că un prieten a trebuit să îi aducă micul dejun pentru că era banat de la un restaurant. Asta pentru că rapperul avea conturile blocate. „A fost prima dată când am văzut că un miliardar nu are acces la bani”, a explicat prietenul. La aceasta, Kanye a spus: „A fost o nebunie.

A fost ca un episod din Black Mirror. Au vrut să facă totul pentru a-mi dovedi că nu am dreptul să spun nimic. Ceva care să vină împotriva oamenilor care dețin mass-media și a oamenilor care dețin industria muzicală. Oamenii cu care Drake se confruntă acum, în mod ironic. Când ai bani, intri și demonstrezi că ai bani”, a continuat Kanye.

”Trebuie să încep să mă îmbrac ca un milionar acum”

„Îmi amintesc când am pierdut toți banii, am spus: „La naiba, mai bine încep să mă îmbrac ca un milionar acum”. Ceea ce înseamnă, de fapt, mai multe bijuterii. Când ești miliardar, poți să te îmbraci super nebun.” Acțiunile controversate ale lui Kanye l-au costat o varietate de colaborări și oportunități în ultimii ani.

În urma apariției de la Grammy, Kanye ar fi pierdut un contract de 20 de milioane de dolari cu Japonia. De la o varietate de procese până la eșecul de a plăti factura pentru chirie, finanțele lui Kanye au apărut într-o spirală descendentă. De asemenea, acesta încearcă să revină în carieră și a făcut-o pe Bianca stindardul său. Cu toate acestea, lucrurile s-ar putea să se arate bine pentru Kanye, deoarece el a susținut recent că valorează din nou 2 miliarde de dolari.