Kamala Harris, susținută de mari vedete. Sacrificiul făcut de Madonna

Lista celor mai mari vedete ale lumii care se alătură candidatului democrat Kamala Harris devine tot mai lungă. Madonna, fostul primar al orașului New York și LeBron James, unul dintre marii baschetbaliști ai Americii și-au anunțat susținerea. Mai sunt câteva zile până ce americanii își vor da votul pentru viitorul președinte al Statelor Unite.

Madonna se alătură numelor grele din industria muzicală și își anunță susținerea pentru candidatul democrat la președinția SUA, Kamala Harris.

Vedeta pop a postat pe Instagram fotografii cu ea în Paris, însoţite de textul:

„Parisul a fost atât de distractiv! Mi-a fost greu să plec, dar a trebuit să ajung acasă pentru a vota pentru Kamala Harris”, un mesaj care nu lasă nicio îndoială asupra opțiunii sale pentru alegerile din 5 noimebrie.

Ea completează lunga listă a vedetelor care și-au anunțat deja sprijinul: Taylor Swift, Beyoncé, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Usher, Pink, Jennifer Lopez şi Stevie Wonder, printre alţii.

Rapperul Eminem şi-a declarat, de asemenea, susținerea pentru vicepreşedint lui Joe Biden la unul dintre mitingurile sale din Detroit, la 22 octombrie.

Legenda rock, Bruce Springsteen a cântat la un miting pentru Kamala Harris în Atlanta, Georgia și a avut un discurs de susținere.

Starul NBA LeBron James: „Alegerea este clară pentru mine!”

Starul NBA LeBron James o susţine pe Kamala Harris, scriind pe contul său personal X că „alegerea este clară pentru mine”.

Sportivul din Akron, Ohio, a continuat să spună că a fost motivat de familia sa atunci când a decis să o susţină pe candidata democrată.

„Despre ce vorbim noi aici? Când mă gândesc la copiii mei şi la familia mea şi la modul în care vor creşte, alegerea este clară pentru mine”, a scris el, înainte de a adăuga: „VOTAŢI KAMALA HARRIS!!!”

Michael Bloomberg, fost primar al oraşului New York, şi-a exprimat susţinerea pentru Kamala Harris la alegerile prezidenţiale din SUA.

„Nu sunt de acord cu vicepreşedintele Kamala Harris în toate problemele, dar la începutul acestei săptămâni am votat pentru ea fără ezitare”, a scris el într-un editorial în Bloomberg, publicaţia de tehnologie şi finanţe pe care o deţine.

„Când vine vorba de politică, contrastul nu ar putea fi mai clar” între Harris şi Trump, a continuat el.

What are we even talking about here?? When I think about my kids and my family and how they will grow up, the choice is clear to me. VOTE KAMALA HARRIS!!! pic.twitter.com/tYYlTmQS6e

— LeBron James (@KingJames) October 31, 2024