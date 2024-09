Dezbaterea candidaților la Casa Albă. Cum s-a văzut confruntarea la televiziune favorabilă lui Trump

Statele Unite. Kamala Harris și Donald Trump s-au întâlnit, față în față, în cadrul primei dezbateri televizate. În vreme ce majoritatea analiștilor spun că show-ul a fost dominat de candidata democrată, reprezentanții Fox News au altă opinie.

Fox News este postul de televiziune favorabil lui Donald Trump și are o altă viziune cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Într-un lung editorial, pe acest subiect, comentatoarea Liz Peek și-a prezentat opinia referitoare la ceea ce s-a întâmplat.

Editorialista Fox News își începe articolul spunând că principalii perdanți ai confrunării au fost organizatorii dezbaterii, postul de televiziune ABC News. Moderatorii, susține Liz Peek, s-au făcut de râs pentru că au verificat informațiile prezentate de candidatul republican, în vreme ce au lăsat-o pe Kamala Harris să spună ce dorește, multe minciuni și exagerări.

Ea îl prezintă pe Donald Trump drept o victimă a unei mașinațiuni menite să-l scoată în dezavantaj, în raport cu contracandidata sa. Între „minciunile pe care le atribuie Kamalei Harris sunt:

