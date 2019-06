Pericol pentru Justiție! Comisia GRECO, mesaj fără precedent pentru România. Breaking News

Experții comisiei GRECO, organismul anticorupție al Consiliului Europei, au transmis un mesaj foarte dur României. De această dată au în vedere funcționarea Secției speciale pentru magistrați, pe care o numesc „o anomalie a sistemului judiciar” care pune în pericol independența justiției.





Potrivit unor surse citate de G4Media.ro, experții europeni se tem că SIIJ ar putea fi folosită în scopuri politice. De asemenea, se declară revoltați că Guvernul a scos activitatea acesteia din sfera de activitate a Procurorului General. Aceleași surse susțin că în loc să se conformeze recomandărilor de desființare a secției, s-au făcut eforturi pentru a o întări, că s-au detașat polițiști care anchetează magistrați.

G4Media susține că decizia de a traduce și publica raportul comisiei aparține Guvernului. Am încercat să o contactăm pe Ana Birchall, ministrul Justiției, pentru a confirma existența documentului având în vedere că alte surse din Executiv susțin că nu l-au văzut și nici pe site-ul Comisiei (https://www.coe.int/en/web/greco/plenary-meetings#{%2222360354%22:[0]})

Nu se fac precizări referitoare la concluziile mitingului plenar care are loc în perioada 17-21 iunie. Ministrul Ana Birchall nu a răspuns solicitării, însă a făcut precizări legate de faptul că nu a participat la ședința CSM de joi în care procurorul Adina Florea urma să fie validată la conducerea SIIJ. Anterior, Birchall i-a transmis președintei CSM o scrisoare oficială în care anunța că nu poate participa. „Pentru a evita asemenea situaţii, am purtat, în ultima vreme, discuții cu doamna Lia Savonea în care am rugat-o să stabilească o zi pe săptămână dedicată Plenului CSM şi care să nu se suprapună peste ziua în care sunt programate activităţi guvernamentale, tocmai pentru că doresc să particip la ședințele Plenului CSM”, se arată în comunicatul transmis de ministru. Joi a fost ședință de Guvern, dar Birchall s-a întâlnit și cu procurorul general al SUA, Wiliam Barr.

Procurorul General al SUA a lăudat-o pe Birchall. „Apreciez în mod special șansa de a ma întâlni cu conducerea României, inclusiv cu omologul meu de la ministerul justiției, Ana Birchall, pentru a discuta despre importanța menținerii statului de drept și relua eforturile anti-corupție. Suntem recunoscători doamnei Birchall pentru implicarea și sprijinul puternic pentru aceste priorități importante”, a declarat Barr.

Pe de altă parte, există voci care susțin că Birchall nu este propunerea PSD la Justiție și că ea nu este de acord cu înființarea SIIJ. De exemplu, Liviu Pleșoianu declară: „E clar pentru toată lumea de ce e Birchall la Justiție, de ce n-a comentat nimic Werner, de ce se pozase distinsa doamnă Birchall cu Hans Klemm cu câteva ore înainte de a fi propusă ministru de distinsa doamnă Dăncilă#2? Pe Birchall au propus-o sau cel puțin au confirmat-o ministru la Justiție domnii de peste Ocean, n-am niciun dubiu! Aceiași domni care au decorat-o pe Kovesi, aceiași domni care i-au decorat pe Maior și Coldea în plin scandal legat de protocoalele secrete… Iar cea care a fost plecată nouă ani din țară (și de-aia nu știe nimic despre „statul paralel”) a executat, cuminte, ordinele”

