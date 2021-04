Ionuț Cristache a scris pe facebook că i-a rămas dator lui Stelian Tănase, care a condus destinele TVR pentru mai mulți ani. În stenograma publicată de Ionuț Cristache se face referire la o discuție dintre Stelian Tănase și Sorin Ovidiu Vântu, pe atunci patron la Realitatea TV, căruia îi cerea voie să intre în direct la TVR pentru a dezbate rezultatul alegerilor.

„Rămăsesem dator cu o replica pentru Stelian Tanase, printre altele, fostul director TVR care s-a împiedicat de mine săptămânile trecute! Mare lucru n-ar fi de zis, las doar aceasta stenogramă aici care vorbește îndestulător despre anvergura sa morală! Să nu credeți că la conducerea instituției publice se comporta altfel! Legendele din interior care descriu personajul poartă cu ele slugărnicii vomitive, cum bine transpar si din rândurile de mai jos”, a scris Ionuț Cristache.

Gata cu presa de tip PSD

Tănase spunea, la începutul lunii aprilie 2021, că Ionuț Cristache ar fi portavocea PSD și a lui Dragnea. Probabil, fostul director al TVR a simțit momentul potrivit pentru a lansa un atac gratuit în direcția lui Cristache, mai ales că se anunță schimbarea directorului general al TVR, Doina Gradea.

„Ionuț Cristache iese la atac tam-nesam, că tot își face bagajele. De data asta este singur-singurel. Nu mai e anturat de gașca aferentă aflată în solda PSD. Da, e adevărat, jurnalismul de sorginte pesedistă cam suferă. E sfârșit de epocă și fiecare dintre cei invitați seară de seară de IC în studio cauta febril alte debușee. Cred însă că nu trebuie să fie prea ingrijorați pentru finanțări și carieră. În 2024, PSD câstigă alegerile și revine la TVR și peste tot. Mai sunt doar trei ani! Și atunci schimbarea se va face, dar în sens invers conform obiceiului prost că politicul dictează. Ne-am ințeles? Aveți puțintică răbdare, venerabile!”, a scris Tănase.

Stenograma cu Vântu

Stelian Tanase: Am si eu o intrebare la tine, delicata.

Sorin Ovidiu Vantu: Te rog.

Tanase: M-a invitat Televiziunea Romana sa ma duc duminica, la ora 09.00, la ei, la anuntarea rezultatelor.

SOV: Mi se pare normal.

Tanase: TVR1. Nu, problema este sa nu te superi tu sau Realitatea sa-mi zica…, pentru ca Realitatea nu ne-a facut nicio invitatie, sa stii.

SOV: Nu, dar chiar daca ti-ar fi facut si probabil ca urma sa-ti faca, televiziunea publica e o chestie de prestigiu.

Tanase: OK. Deci, tu esti in tema si nu esti in dezacord cu ideea asta.

SOV: Nici pomeneala! La TVR poti sa iesi cand vrei, Stelian.

Tanase: Fiind momentul asta cu miza mare, banuiam ca Realitatea vrea sa-si tina oamenii acolo, stii.

SOV: Mai, mi s-a spus ca tu te duci la TVR1 fost intrebat daca as fi de acord, m-a intrebat Catalin. Si i-am spus cum sa nu…

Tanase: Eu am cam zis ca nu ma duc, daca ma ia Realitatea, ca nu e-n regula sa plec daca sunt aici. Ei mi-au spus ca au vorbit cu tine si au vorbit si cu Sassu sau Sassu a dat telefon, nu stiu, dar oricum, era bine sa te intreb eu pe tine, e mai corect.

SOV: Sassu te-a cerut.

Tanase: Bine, e-n regula, mersi mult.

SOV: Te-a cerut si am fost perfect de acord.

Tanase: Nu, era sa te intreb eu pe tine, asa, stii, ca a vorbit cu Enache, ca a vorbit cu…

SOV: Mi se pare o chestie de mare prestigiu, tot pentru Realitatea lucrezi si acolo.

Tanase: Bine. Pai am sa spun sa scrie acolo Realizator Realitatea.

SOV: Tot pentru Realitatea lucrezi si acolo, ca noi ne distribuim.

Tanase: Da ce crezi ca o sa fie duminica?

SOV: O sa castige Geoana, Stelian.

Tanase: Sa te auda Dumnezeu!

SOV: In mod cert.

Tanase: Ca, ca aseara nu s-a prezentat foarte bine.

SOV: Da, si-a luat o m..e cu hidrantul, ce dracul. Nu ca nu s-a prezentat bine, a fost catastrofa.

Tanase: N-a fost bine pregatit.

SOV: A pierdut 1, maxim 2 procente.

Tanase: Sorin, daca ma chema sa stea de vorba cu mine o ora, sa-i fac training, sa stii ca intra bine in emisiune.

SOV: I-am spus, ma, fratele meu, i-am spus.

Tanase: Nu vreau nimic de la el.

SOV: Dar, evident, ce dracul!

Tanase: Aia din jur n-au vrut, probabil.

SOV: Iti dai seama ca e captiv la gasca, la staff-ul…

Tanase: Nu, dar eu il antrenam sa intre macar cu un mental bun si doi, sa stie cum se vede dincolo de camera, ca el crede ca ce e acolo conteaza. Conteaza ce e dincolo de camera, ce se vede prin sticla de catre Grivei.