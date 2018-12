Jurnalistul Dan Andronic, detalii despre Elena Udrea: „Practica instanțelor din România este de întrerupere a pedepsei”

Jurnalistul Dan Andronic a făcut declarații pe marginea unei eventuale extrădări a Elenei Udrea din Costa Rica în România și a comentat decizia de joi a Curții Constituționale privind protocoalele secrete.





„Nu știu dacă știți dar în România, potrivit legislației, femeile care au copil sub un an, pot să stea lângă el. Iar practica instanțelor din România este de întrerupere a pedepsei. Deci nu există la ora actuală nicio femeie condamnată care să își crească copilul în închisoare pentru că au admis toate instațele întreruperea pedepsei până când copilul împlinește un an. Deci din perspectiva loviturii, acum, până la urmă iei răul cel mai puțin rău”, a declarat Dan Andronic invitat la România TV.

„Pe de altă parte, eu aștept cu interes decizia Curții Constituționale de joi în privința protocoalelor secrete SRI-DNA pentru că dacă acelea vor fi declarate neconstituționale, ceea ce cred că se va întâmpla, pentru că nu prea au cum să fie constituționale. Și cam ăsta e zvonul în piață, ca să fiu exact. Ăsta e prilej de revizuire”, a mai declarat jurnalistul Dan Andronic.

