Sursa: The Telegraph and Argus

Jurnaliștii sunt uciși pe capete! A fost găsit împușcat în apartamentul său din Mexic . Crime fără precedent

Un alt jurnalist a fost împușcat marți în Mexic. Este al optulea ziarist ucis acest an într-o serie de crime fără precedent, care a făcut din Mexic cel mai periculos loc din lume pentru presă. Jurnaliștii au fost uciși în acest an cu o rată de aproape unul pe săptămână, în ciuda afirmațiilor guvernului că situația este sub control.