Jurnaliști chinezi verificați de autoritățile germane după ce au avut un comportament suspect în apropierea unei unități militare

Armata germană investighează informațiile pe care le-au strâns trei reporteri chinezi, în timp ce cancelarul Angela Merkel vizita o unitate militară a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), semnalizând neîncrederea sporită la adresa reprezentanților agenției de știri oficiale chineze, Xinhua.





Reporterii de la Xinhua și-au atras suspiciuni după ce au filmat echipamente militare și au luat soldaților interviuri în care erau întrebați de rutina lor zilnică, potrivit unei persoane care cunoaște incidentul și care a cerut să nu fie identificată ca discutând chestiuni de securitate. Cei trei au fost acreditați, alături de alți jurnaliști, pentru a intra în bază și a fi prezenți pe 20 mai, în timpul vizitei doamnei Merkel în zona de antrenament a Forței de Răspuns Rapid din Munster, Germania. Un oficial al serviciilor de informații germane a declarat că agenția de știri Xinhua se află sub observație de mai multă vreme, ca urmare a legăturilor sale cu partidul comunist de guvernământ din China. Serviciile de informații germane consideră că reporterii Xinhua alimentează eforturile de propagandă chineză și contribuie la strângerea datelor și a informațiilor în străinătate, care sunt ulterior folosite în mod oficial, a declarat agentul de informații german. În septembrie anul trecut, guvernul american a cerut agenției Xinhua și radiodifuziunii China Global Television, să se înregistreze în baza Legii de Înregistrare a Agenților Străini. În consecință, în SUA, Xinhua are obligația de a dezvălui activitățile și cheltuielile pe care le efectuează, precum și să introducă precizări legale de tip disclaimer în ceea ce privește conținutul său jurnalistic. Germania nu are o astfel de clasificare pentru organizațiile mass-media, deși reporterii sunt supuși legislației penale în cazul în care comit infracțiuni.

Decizia BOMBA luata de Elena Udrea! Avocatul ei TOCMAI a spus ce are de gand. Vestea zilei vine din Costa Rica

Pagina 1 din 1