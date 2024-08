Justitie Jurnalist interceptat de DIICOT. Procurorii l-au ascultat vorbind cu sursele unei investigații







Pitești. Un jurnalist argeșean susține că a fost interceptat de DIICOT în timp ce investiga posibile ilegalități în centrele Protecție Copilului. Procurorii i-au ascultat conversațiile cu sursele.

Dan Badea, de la Televiziunea Argeș Plus, fost informat de DIICOT că a fost urmărit și interceptat în cadrul unei anchete. El a fost vizat după ce a realizat mai multe emisiuni despre ceea ce se petrecea în centrele DGASPC Argeș. Procurorii au invocat, pentru a-l putea urmări, o posibilă apartenență a sa la un grup infracțional organizat.

Jurnalist interceptat de procurori

Tribunalul Argeș a interceptat cererea de interceptare pentru Dan Badea, la începutul acestui an. Judecătorii au permis DIICOT să-l asculte pe jurnalist în discutând cu sursele care îi ofereau informațile în vederea documentării investigației. El a aflat că a fost vizat în luna iulie, când a primit o hârtie în care i s-a transmis că dosarul a fost clasat.

Totul a început în vara lui 2023, când Dan Badea a început să publice materiale despre ce se întâmpla în centrele DGASPC Argeș. Dezvăluirile sale au scos la ivează cazuri de trafic de droguri, prostituție cu minore, abuzuri etc.

„Au fost cazuri de trafic de droguri, prostituție cu unele minore internate acolo, să nu generalizăm. Am făcut și două emisiuni pe tema aceasta. Și anul acesta am publicat câteva articole, iar pe data de 29 iulie am primit acasă un document de la DIICOT Argeș, conform căruia mi s-au ascultat telefoanele”, a relatat Dan Badea pentru Jurnalul de Argeș.

Din documentul primit de la procurori, jurnalistul a aflat că a fost interceptat și înregistrat, a fost supravegheat video, audio și fotografiat. În adresă se făcea referire la un mandat de supraveghere tehnică nr. 30/UP/30.01.2024, emis de Tribunalul Argeș.

Dan Badea cere să-și vadă dosarul

Stupefiat de cele aflate, acest jurnalist a cerut să i se transmită și rezoluția de clasare a dosarului penal. Potrivit spuselor sale, era un final normal dat fiind că nu a avut nici o implicare și doar a documentat niște articole de presă. I s-a părut anormal că a fost interceptat în vreme ce discuta cu sursele care îi furnizau informații. Aceasta în condițiile în care, consideră, ancheta trebuia să se focuseze pe aspectele dezvăluite.

„Dosarul e clasat, că n-am nicio funcție, dar întrebarea mea este cum am ajuns eu să fiu interceptat alături de niște angajați de la DGASPC care mi-au dat aceste informații, în condițiile în care atenția DIICOT-ului ar fi trebuit să fie focusată pe infracțiunile respective. Eu nu cunosc pe niciun copil de acolo, pe nicio fată personal”, a arătat Dan Badea.

Pentru jurnalist, situația este revoltătoare dat fiind că procurorii au consumat resurse ca să-l intercepteze, în loc să-i cerceteze pe adevărații infractori. În opinia sa, nu este normal să se cheltuie sume importante pentru astfel de lucruri.

„Mie mi s-au adus la cunoștință exact cum ați scris și dvs. zeci de articole de presă. «Dom’le, uite ce se întâmplă acolo, vă dăm poze, documente, inclusiv convorbiri de pe Whatsapp când un băiat de acolo cerea ajutorul premierului României». Mai este o altă chestie care mă ofuschează ca simplu cetățean: cât au costat interceptarea mea, urmărirea mea, filajul făcute de DIICOT? Bănuiesc că în trei luni au costat niște miliarde. Banii ăștia cine îi plătește? Tot noi îi plătim”, a mai spus ziaristul.

Jurnalist revoltat de decizia procurorilor

Dan Badea este de părere că procurorii au dat curs unei plângeri penale formulate de cineva din conducerea DGASPC. Vizați de dezvăluiri, șefii instituției ar fi fost interesați de subalternii care stau de vorbă cu un jurnalist. Iar procurorii pare că le-au făcut jocul și i-au deschis un dosar penal.

„Sunt curios să vedem dacă la baza interceptărilor, la baza mandatului de supraveghere, stă o plângere penală, bănuiesc, din zona conducerii DGASPC, sau a fost, pur și simplu, o decizie a procurorului. Eu m-aș mira să fie o decizie a procurorului, atât timp cât eu doar am scris”, a mai relatat Dan Badea.

Din cunoștințele sale, spune, el și alți câțiva angajați ai instituției ar fi fost vizați de un dosar penal pentru constituire de grup infracțional organizat.

„Din câte am înțeles, s-a făcut o plângere penală împotriva mea și a încă doi-trei angajați ai DGASPC pentru constituire de grup infracțional. Noi ne-am strâns cumva ca într-o lojă masonică și hotăram decapitarea DGASPC, eventual hărțuirea dnei Tatiana Eftime ș.a.m.d. Lucru total fals. Pe dna Eftime nici nu o cunosc personal. Am numărul de telefon, dar n-am văzut-o de două ori, și când am văzut-o a fost la evenimente publice”, a mai relatat Dan Badea.

Semnal de alarmă tras de jurnalist

Dan Badea a spus că dorește să știe de unde a pornit anchetarea sa și mandatul de interceptare. El consideră că este vorba, fie de un abuz al procurorilor, fie de un denunț calomnios al angajaților DGASPC. În ambele cazuri ar fi vorba despre o acțiune de intimidare pentru a-l determina pe jurnalist să nu mai publice.

El consideră că prin astfel de acțiuni, jurnaliștii de investigații vor fi determinați să nu-și mai facă meseria. Altfel, ei riscă să le fie dată peste cap viața și să fie urmăriți de instituțiile statului.