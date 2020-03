Îl cheamă Bogdan Aron și este unul dintre miile de tineri români care își croiesc drum prin jungla antreprenoriatului.

Relația lui cu virusul Covid-19 a început după o vizită în Anglia, „între 25-27 februarie”, când Marea Britanie „nu era considerată o zonă cu risc”. Dar, totuși, era, după cum avea să descopere Bogdan.

Întors în țară, Bogdan Aron a redescoperit „profesionalismul” autorităților române. Iată ce scrie pe FB „cazul 7 din 10 martie”: „La ora la care scriu acest mesaj sunt internat la Victor Babeș cu diagnosticul confirmat de coronavirus. Am ajuns în urmă cu aproximativ 1 oră, după ce am așteptat ambulanța 12 ore”.

Întreg calvarul a început, însă, luni seară. „Am făcut febră 39.2, iar medicii de la Matei Balș mi-au făcut și testul de coronavirus. Fusesem în Londra între 25-27 februarie, dar până zilele trecute Marea Britanie nu era considerată o zonă cu risc. Prin urmare, toată lumea a crezut că șansele de a fi infectat sunt minime. Inclusiv eu. M-am izolat la domiciliu în așteptarea rezultatului”.

Iar rezultatul, povestește Bogdan Aron, „l-am aflat din presă. În jurul orei 17:30 am citit că «un bărbat, 34 ani, București, care s-a întors în data de 27 februarie 2020 din Londra, Marea Britanie, s-a prezentat cu simptomatologie la INBI Matei Balș». Era o șansă bună să fiu cazul 7 din 10 martie. Însă pe mine nu mă anunțase nimeni nimic. Am sunat la toate numerele pe care le-am găsit și am vorbit cu toate persoanele despre care știam că ar putea avea chiar și o minimă informație. Voiam să aflu dacă într-adevăr era vorba despre mine. N-am aflat nimic. Dupa zeci de telefoane, am fost sunat la două ore după ce aflasem informația din presă. Mi s-a confirmat că sunt pozitiv și am fost informat că urmează să vină o salvare (acea «izoletă») să mă preia”.

Care „izoletă” a sosit, dar după o jumătate de zi! „Am așteptat 12 ore salvarea”.

Bogdan Aron nu a neglijat gravitatea situației, ba s-a asigurat că toți cei cu care a intrat în contact știu despre cazul său. „Am vorbit, sper, cu toți oamenii cu care am fost în contact în ultimele 2 săptămâni. Le-am recomandat să ia legătura cu DSP, să sune la numărul 0800 800 358 sau la 112 în funcție de caz. Îmi doresc din tot sufletul ca toată lumea să fie în regulă”.

Dincolo de „empatia din partea unor autorități”, Bogdan Aron spune că are în continuare „încredere în medici. Aplicând măsurile corecte o să fie bine. Sunt multe lucruri care scârțâie când vorbim despre comunicarea cu pacientul, relatia cu 112, relația cu autoritățile care se ocupă de problemă. Medicii și asistentele de la Matei Balș și Victor Babeș s-au comportat până acum exemplar. Au fost cu toții empatici și dornici să ajute”.

În finalul mesajului postat pe Facebook, un îndemn pentru toți românii: „Pare că parascovenia asta e mai contagioasă decât credeam. M-am gândit «N-o să fiu chiar eu afectat». Nu sunt în măsură să dau sfaturi complexe despre coronavirus, dar stați în casă! Lucrați de acasă în măsura în care puteți! Aplicați tot ceea ce vă îndeamnă medicii! Protejați-i pe cei dragi!”.

