Pentru cei care nu înțeleg semnificația acestui gest, Mihai Bendea a ținut să explice de ce și-a făcut tatuajul. El a spus că nu vrea să să se căsătorească niciodată, iar pentru acest fapt și-a tatuat acest cuvânt, ca să îi amintească să nu facă această greșeală.

Mihai Bendeac a fost și vrea să fie mereu veșnicul burlac din showbiz. El a spus că orice femeie ar apărea în viața lui, nu va merge cu ea la altar și nu va semna actele de căsătorie.

„Eu nu mă voi însura niciodată. Nu va exista niciodată acel eveniment. Din varii motive! Nu mă însor pentru că așa vreau, așa simt. Mă refer la act în sine. Să știți că singurătatea și burlăcia de la un punct încolo devin niște vicii. Este ca orice alt viciu. Este foarte greu să te rupi de această obișnuință”, a spus Bendeac.

A vrut să meargă la altar o singură dată

Totuși, holteiul Bendeac a recunoscut că a fost la un pas să ceară în căsătorie o femeie pe care o cunoscuse doar de două ore.

„Când am făcut o cerere de căsătorie, la vreo două ore după ce am cunoscut pe cineva și am încercat să mergem la capela de la Henri Coandă. I-am dat un inel de plastic. Am vrut să fac o cerere în căsătorie. Am fost foarte sincer”, a spus Bendeac, referindu-se la un moment romantic din viața lui.

Ce spunea acum doi ani

Mihai Bendeac pare să fie tipul care are principiile de neclintit. Acum doi, într-un live își spunea părerea legată de relația cu femeile din viața lui dar și de ce a rămas necăsătorit.

„Am rămas necăsătorit până la 36 de ani. Totuși am cunoscut un număr de persoane de sex feminin. Măi nene, bărbatul se plictisește de fizicul unei femei, după maxim 24 de ore, dacă este un bărbat cât de cât inteligent, oricine ar fi. Dar în rest, nu ai nimic, multe dintre voi nu aveți nimic și aveți pretenții să găsiți bărbat din ăla. Dacă tu toată viața ta nu te-ai înteresat decât de haine, ce să vorbească un bărbat cu tine”, a spus Bendeac.

Vedeta a spus că vede o relație cu o femeie, ca un dialog continuu în care fiecare trebuie să vină cu argumente și cu discuții serioase.

„Fiecare vine și pune pe masă, ceva. Vine el și spune că sunt ok din punct de vedere fizic, am o profesie … Dar tu cu ce vii pe masă … pe bune … tu vii cu pretenții pe masă. Vă mai spun ceva, amețitelor. Ar trebui să nu vă doriți un bărbat din ăsta din altă perspectivă. El are și alte preocupări decât ai tu, în afară de rimel sau site-uri de haine, pe care oricum le combini prost. El mai iese și în alte cercuri, mai vorbește de alte preocupări, de istorie, de altele …”, spunea Bendeac.