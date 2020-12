Unul dintre cei 3 juraţi al emisiunii iUmor de la Antena 1 a acordat un interviu revistei VIVA! şi a recunoscut că încă mai este bântuit de depresie, o boală care afectează peste o sută de milioane de oameni în fiecare an. Totuşi, Bendeac a spus că în prezent a învăţat să gestioneze altfel momentele delicate ale vieţii lui.

Despresia lui Mihai Bendeac nu este o noutate pentru fani şi cei care îl cunosc, mai ales că actorul a vorbit deschis despre această problemă în mai multe rânduri. Nici măcar la insistenţele familiei n-a fost de acord să ţină doar pentru el faptul că depresia reprezintă o prezenţă constantă în existenţa acestuia.

Mihai Bendeac încă n-a învins depresia

Astfel, artistul a dezvăluit pentru VIVA! modul în care reușește să-și gestioneze trăirile. Întrebat dacă a reuşit să-şi învingă depresia, Mihai Bendeac a răspuns: „Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea.

Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste.

Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta.

Dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva. Au fost situații în care am cerut ajutor, situații în care nu s-a putut altfel decât cu o anumită medicație, dar cred că rezolvarea ei cu adevărat sau acceptarea e o experiență personală și fiecare găsește un anumit drum către treaba asta.”

Bendeac îl dă exemplu pe Pleşu

În continuarea răspunsului cu privire la depresie, Mihai Bendeac a subliniat că o luare de cuvânt a filosofului şi eseistului Andrei Pleşu l-a determinat să înţeleagă că depresia are rolul ei bine stabilit în viaţa fiecărui om. „Din păcate, așa e, nu există rețete. Spunea Andrei Pleșu, la un moment dat, într-o conferință foarte mișto – se numește Despre prostie – că pe el îl enervează cumplit treaba asta cu gândirea pozitivă.

Că pentru a gândi pozitiv trebuie să fii în primul rând dobitoc, că dacă ești un om care gândește nu poți să gândești mereu pozitiv. Depinde la ce te raportezi, că numai o legumă poate să gândească pozitiv despre orice”, a spus actorul.

Bendeac şi depresia din 2012

Privind în urmă, la spovedaniile lui Mihai Bendeac despre depresie, merită amintite declaraţiile sale din 2012. La acea vreme, actorul era foarte afectat din cauza faptului că se despărţire de o femeie foarte importantă în viaţa lui, dar şi pentru că se pare că uitase să iubească…

„În ultimul an am fost dezamăgit de multe persoane, am pierdut o femeie minunată, n-am reușit să scap de depresii și pastile, nu mi-am găsit răgaz să-mi fac prieteni noi și m-am însingurat în muncă (dar nu numai) până în punctul în care am realizat că solitudinea extremă e dăunătoare.

Trebuie să dispar o perioadă. Să-mi fac de cap. Să cunosc oameni noi, locuri noi, alt gen de femeie, alt gen de mâncare, să fumez alt gen de țigări, să beau alte băuturi, să vorbesc despre altceva, să lucrez cu sau pentru oameni noi și să cânt.

Dar, mai presus de toate, să iubesc. Orice. Și un câine. Am uitat să iubesc. În afară de teatru și familie, nu știu dacă am iubit ceva sau pe cineva cu adevărat”, dezvăluia Mihai Bendeac pe Facebook.

sursa: viva.ro