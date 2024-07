Justitie Jumătate dintre români se plâng de corupție, trei sferturi spun că e generalizată







România. Corupția încă este o problemă gravă în România. Jumătate dintre români au spus că sunt afectați de corupție, în fiecare zi, mult peste media europeană de 27%. 75% consideră că fenomenul corupției este unul generalizat. În ultimii trei ani, 35% dintre companiile din România au pierdut licitații sau contracte din cauza corupției.

Corupția, o problemă gravă în România

Didier Reynders, comisarul european pentru justiție, a spus că autoritățile din România trebuie să ia măsuri urgente. El a declarat că cei care favorizează companiile naționale sunt împotriva bunei funcționări a pieței și că nu vor profita de integrare.

Marea problemă din țara noastră este legislația privind prescripția faptelor, care a dus la închiderea multor cazuri de corupție și a permis multor inculpați să scape de închisoare. În 2023, 364 de inculpați au fost achitați și 575 de cazuri instrumentate de DNA nu au trecut de parchete.

Nu s-au făcut mari progrese

Comisarul european a declarat că nu a văzut mari progrese în România și că există unele investigații. El vrea să fie sigurică este posibil să se meargă mai departe cu urmărirea penală și cu modul de organizare a unui proces real pentru cazurile grave de corupție.

„Ce este mai complicat, voi spune că nu am văzut prea multe progrese în lupta împotriva corupției in sensul ca nu am vazut cazuri mari de corupție în justiție. Așadar, este bine să anunțăm că există unele investigații, dar vrem să fim siguri că este posibil să se meargă mai departe cu urmărirea penală și cu modul de organizare a unui proces real pentru cazurile de corupție de nivel înalt”, a spus Reynders.

Și modul în care s-au comasat alegerile a fost criticat

Guvernul folosește excesiv ordonanțele de urgență, iar acest lucru este o mare greșeală. Comisia Europeană nu este încântata nici de felul în care s-au comasat alegerile. O altă problemă este că România nu a introdus norme privind eventualele cadouri sau beneficii pe care senatorii și deputații le pot primi de la cei încearcă să influențeze procesul legislativ sau luarea anumitor decizii, potrivit știrileprotv.