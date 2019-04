Jumătate dintre apelurile efectuate la 112 sunt false

Serviciul 112 a preluat 12.735.836 de apeluri în 2018, însă mai mult de jumătate dintr e acestea nu r eprezintă urgenţe.





Şeful D epartamentului pentru Situaţii de U rgenţă (DSU), Raed Arafat (foto) a at enţionat că un t elefon dat abuzi v „poate ucide” și a precizat că apr oximativ cinci milio ane de c azuri medicale ajung pe an la U nităţile de Primiri U rgenţe. „112 pr eia t oate apelurile, însă pe p artea medicală din aproximativ 2. 700.000 de c azuri pe c are le r ezolvă ambulanţa, nu numai urgenţe, şi c onsultaţii şi tr ansport, în jur de 1.200.000 ajung la UP U, pe an. La SMURD cifr a e mai mar e pentru c ei c e ajung la UPU, pentru că acolo a vem echipaje paramedicale care nu pot lua decizia de lăsa un bolnav acasă. (...) Ambulanţele ajung pe an în jur la două milioane de c azuri, din c ele cinci milioane, restul vin cu maşini p articulare”, a declarat Raed Arafat.

