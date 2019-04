Jumătate din populația Europei nu conștientizează importanța vaccinării și pericolul epidemiilor

Imunizarea prin vaccinare este cea mai bună cale de apărare împotriva bolilor grave, care pot fi prevenite, dar și împotriva celor contagioase, care pot deveni mortale, precum difteria, tetanosul, tusea convulsivă, tuberculoza, poliomielita, pojarul, gripa, rujeola sau hepatita. Cu toate acestea, accesul limitat la vaccinuri, în unele zone din Europa, precum și neîncrederea populației față de efi ciența lor, provoacă în continuare o mulțime de decese.





Potrivit ultimului Eurobarometru, realizat la cererea Comisiei Europene. 33% dintre români cred că vaccinurile slăbesc sistemul imunitar, 35% că acestea provoacă bolile de care ar trebui să ne apere și 64% că, dacă s-ar interesa de vaccinuri, i-ar cere sfatul unui doctor.

La întrebarea referitoare la tipul bolilor care provoacă decesul în zilele noastre, 58% dintre par ti cipanți au răspuns că gripa, 21% poliomelita, 38% hepatita, 33% meningita, 18% tetanosul, 10% niciuna dintre acestea, iar 11% nu au știut ce să răspundă. Întrebați dacă vaccinurile sunt eficiente în prevenirea bolilor, 36% au spus că „da, este o certitudine”, 36% că „da, este probabil” și 8% că „deloc”. Totodată, din studiu rezultă că 59% dintre respondenții români nu s-au vaccinat în ultimii 5 ani și că 35% nu consideră necesară vaccinarea.

Ce se întâmplă în celelalte țări

Mai mult de jumătate dintre cetățenii Uniunii Europene sunt conștienți că gripa (56%) și meningita (53%) continuă să facă victime, în timp ce 40% cred acest lucru despre hepatită, 37% despre rujeolă, 22% despre tetanos, iar 17% despre poliomielită.

Studiul a scos în evidență diferențe semnificative între țări: cei mai mulți parti cipanți au fost de părere că gripa, meningita și rujeola provoacă moartea, în vreme ce foarte puțini au știut că și tetanosul, și poliomielita duc la deces. Potrivit sondajului, conștientizarea importanței vaccinării și consultarea informațiilor din media sunt strâns legate de înțelegerea faptului că aceste boli, care pot fi prevenite, sunt fatale.

Doar un sfert dintre europeni și-au vaccinat copiii

Aproximativ 85 % dintre cetățenii Uniunii Europene cred în eficiența vaccinării împotriva bolilor infecțioase, dintre care 52% consideră asta o certitudine, iar 33% doar o probabilitate. Totuși, rata europenilor care s-au vaccinat recent variază în funcție de țară. 45% au fost vaccinați de-a lungul ultimilor 5 ani, în timp ce doar un sfert și-au vaccinat copiii. 33% nu s-au vaccinat și nici nu au rude care să o fi făcut. În Finlanda, Germania și Portugalia, cel puțin o treime dintre cetățeni s-au vaccinat sau au măcar un membru în familie care a făcut-o recent. Aproape jumătate dintre europeni au un card de vaccin, cu precizarea că există diferențe notabile între țări: de la 91% în Luxembourg, la 25% în Marea Britanie.

O treime cred că n-are niciun rost

Aproximativ o treime (34%) dintre europenii care nu s-au vaccinat, nici nu văd rostul vaccinării, 29% sunt încă imunizați datorită ultimei vaccinări, iar 22% susțin că medicii nu le-au recomandat să o facă. În țări unde conștientizarea i m p o r t a n ț e i vac cinării este ridicată, precum Finlanda sau Olanda, respondenții tind să susțină că nu s-au vaccinat recent, întrucât sunt deja imunizați. Rezultă astfel lipsa educației în acest sens: este mai probabil ca respondenții care și-au terminat studiile la 20 de ani să creadă că sunt imunizați datorită ultimului vaccin, față de cei care au terminat școala la 15 ani (36% vs 17%), se arată în Eurobarometru.

Mai reiese că opt din zece europeni sunt conștienți că vaccinurile sunt testate riguros înainte de a fi comercializate și că, totodată, nu le cunosc totuși efectele: doar 49% au spus corect că este fals să susții că vaccinurile provoacă tocmai bolile împotriva cărora sunt concepute. Pe lângă acestea, a mai rezultat că majoritatea europenilor ar solicita de la medici informații despre vaccinuri, considerându-i cei mai de încredere.

Problema nu se rezumă la refuzul oamenilor de a-și vaccina copiii

Într-un interviu acordat Evenimentului zilei, dr. Valeria Herdea, medic pediatru și președinte al Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie (AREPMF), a explicat ce înseamnă, concret, reemergența bolilor infecțioase, dar și care sunt cauzele acestui fenomen periculos, pentru că scăderea acoperirii vaccinale sub limita de 95% (recomandată de OMS) are în spate mai mult decât refuzul voluntar al oamenilor de a-și vaccina copiii. E vorba, bineînțeles, (și) de flagelul sărăciei, de accesul greoi la serviciile medicale etc. „În ultimii două sute de ani, ca urmare a descoperirii vaccinurilor, a introducerii vaccinării pe scară largă, au fost eradicate boli infecțioase care aveau potențial evolutiv sever, soldate, în timp, cu milioane de decese pe tot globul. Variola a desfigurat și a ucis zeci de milioane de persoane, din care mai mult de 500.000 de oameni în secolul XX. Abia în 1977, OMS a reușit să elimine boala pe întreg mapamondul”, a declarat dr. Valeria Herdea.

Migrația, o cauză a îmbolnăvirii

SOCANT! Ce s-a intamplat cu Razvan Ciobanu in momentul impactului: Nu era constient, nici mort!

Pagina 1 din 2 12