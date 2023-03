Jumătate din lume va fi supraponderală sau obeză până în 2035

Atlasul 2023 al Federației Mondiale a Obezității prevede că 51% din oameni, adică peste patru miliarde de oameni, vor fi obezi sau supraponderali în următorii 12 ani; dintre aceștia, aproape două milioane, adică una din patru persoane, vor suferi de obezitate.

Ratele de obezitate cresc deosebit de rapid în rândul copiilor și în țările cu venituri mici, potrivit raportului.

Descriind datele ca fiind un „avertisment clar”, Louise Baur, președinta Federației Mondiale a Obezității, a declarat că factorii de decizie politică trebuie să acționeze acum pentru a preveni înrăutățirea situației.

„Este deosebit de îngrijorător să vedem că ratele de obezitate cresc cel mai rapid în rândul copiilor și adolescenților”, a spus ea într-o declarație de joi.

„Guvernele și factorii de decizie politică din întreaga lume trebuie să facă tot ce pot pentru a evita transmiterea costurilor de sănătate, sociale și economice către generația tânără.”

Raportul a constatat că obezitatea infantilă ar putea mai mult decât să se dubleze față de nivelurile din 2020, ajungând la 208 milioane de băieți și 175 de milioane de fete până în 2035.

Asia și Africa , țările în care urmează să existe cele mai multe persoane obeze

Costul pentru societate este semnificativ ca urmare a afecțiunilor de sănătate legate de excesul de greutate, a precizat federația: peste 4 trilioane de dolari pe an până în 2035, adică 3 la sută din produsul intern brut (PIB) mondial.

Cu toate acestea, autorii au precizat că nu dau vina pe indivizi, ci solicită să se pună accentul pe factorii societali, de mediu și biologici implicați în aceste afecțiuni.

Raportul folosește indicele de masă corporală (IMC) pentru evaluările sale, un număr calculat prin împărțirea greutății unei persoane în kilograme la înălțimea sa în metri pătrați. În conformitate cu liniile directoare ale Organizației Mondiale a Sănătății, un scor IMC mai mare de 25 reprezintă supraponderabilitate, iar un scor mai mare de 30 reprezintă obezitate.

În 2020, 2,6 miliarde de persoane se încadrau în aceste categorii, adică 38% din populația mondială.

De asemenea, raportul a constatat că aproape toate țările care se așteaptă să înregistreze cele mai mari creșteri ale obezității în următorii ani sunt țări cu venituri mici sau medii din Asia și Africa.

Datele vor fi prezentate săptămâna viitoare factorilor de decizie politică și statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite.

