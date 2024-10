Actualitate Julian Assange, prima apariție după eliberare. Australianul, despre marele compromis făcut ca să iasă din pușcărie







Julian Assange (53 de ani) a avut prima apariție publică după eliberarea din închisoare. Fondatorul grupului media WikiLeaks a vorbit în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Și a spus că a fost forțat de autoritățile din SUA să pledeze vinovat la acuzațiile de încălcare a legii americane privind spionajul.

A fost vorba despre un acord care a dus la eliberarea lui Julian, cel care ulterior s-a întors în țara natală, Australia. Și a pus capăt unei „aventuri” ce a durat 14 ani. În fața Consiliului Europei a spus că, în cazul său s-a creat un precedent ce poate si fie periculos în viitor. „Am ales libertatea în detrimentul unei justiții corecte, despre care am considerat că este irealizabilă”, a afirmat australianul.

Julian Assange, mesaj în fața Consiliului Europei

„Nu sunt liber astăzi pentru că sistemul a funcționat. Sunt liber astăzi după ani de încarcerare pentru că am pledat vinovat pentru jurnalismul pe care l-am făcut”, a mai atenționat fondatorul WikiLeaks.

El a fost eliberat din închisoarea Belmarsh din Marea Britanie în luna iunie a acestui an. După ce a acceptat înțelegerea, a fost trimis cu avionul la un tribunal districtual din SUA, pe insula Saipan din Pacific. Acolo, a pledat vinovat pentru conspirație în vederea obținerii și divulgării de documente americane clasificate, iar un judecător l-a condamnat la 62 de săptămâni de închisoare. Este vorba despre echivalentul perioadei petrecute în Belmarsh. Statele Unite au încercat să îl urmărească penal pe Assange pentru 18 capete de acuzare în temeiul Espionage Act.

Această înțelegere a pus capăt unei vânători de peste 10 ani. Timp în care autoritățile din America au încercată să-l pună sub acuzare pe australian. Care a făcut publice documente clasificate: corespondențe diplomatice sau materiale care relevă posibile crime de război comise de trupele militare din SUA.

„Am pledat vinovat pentru că am căutat informații de la o sursă. Am pledat vinovat pentru obținerea de informații de la o sursă și am pledat vinovat pentru informarea publicului cu privire la informațiile respective. Nu am pledat vinovat pentru nimic altceva”, a mai afirmat controversatul jurnalist, conform abcnews.go.com.