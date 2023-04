Judecătorul Cristi Danileț se va întoarce la Tribunalul Cluj. Înalta Curte a anulat excluderea din magistratură

Magistrații de la instanța supremă au decis că decizia excluderii lui Danileț din magistratură, este una foarte aspră.

În consecință, în cursul zilei de luni, judecătorii de la ICCJ au dispus aplicarea sancțiunii reducerii salariului cu 25 la sută, pentru o perioadă de șase luni.

”Admite recursul declarat de Danileţ Vasilică-Cristi împotriva Hotărârii nr. 11J din 20 iulie 2022, pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 4/J/2022. Casează în parte hotărârea atacată. În baza art. 100 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, aplică domnului Danileţ Vasilică-Cristi – judecător în cadrul Tribunalului Cluj, sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 25% pe o perioadă de 6 luni” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) teza a doua din aceeaşi lege. Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate”, se arată în decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Danileț va reveni ca judecător

După această ultimă decizie, Cristi Danileț va putea reveni ca judecător la Tribunalul Cluj.

El a scris un mesaj prin care le-a mulțumit celorlați colegi, judecători și procurori, pentru că l-au sprijinit financiar în această perioadă grea pentru el.

”Azi am câștigat și cel de al treilea dosar făcut de către Inspecția Judiciară în care am fost sancționat de CSM cu excluderea din magistratură. S-a constatat de către curtea supremă că nu meritam excluderea, ci doar o reducere a salariului. Am fost reprezentat de doamna avocat Nicoleta Popescu, din București. E a doua cauză în care mă reprezintă cu succes! Am fost suspendat din funcție din data de 13 dec 2021 până azi, 24 aprilie 2023. Soluția de revenirea a mea în magistratură e definitivă”, a scris Danileț.

Exclus de trei ori din magistratură

În cursul ultimilor doi ani, Cristi Danileț a fost exclus de trei ori din magistratură, ca urmare a unor decizii adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii pentru un comportament nedemn pentru un magistrat.

Judecătorului clujean i s-a reproșat că a postat un film când se antrena, la bustul gol, pe malul mării, sau că își tundea iarba.

Înalta Curte a anulat toate aceste decizii de excludere.