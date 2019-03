Judecătoarele Cîrstoiu și Terceanu, în aceeași sală. „Reginele” șpăgii, șmenurile lui Dinel Staicu și aranjamentele DNA

Fostele judecătoare Veronica Cîrstoiu – condamnată în primă instanță după ce i-a anulat pedepasa lui Dinel Staicu în dosarul BIR – și Geanina Terceanu, pedepsită și ea că a luat mită de la frații Becali pentru a-i scăpa de Dosarul Transferurilor, s-au întâlnit, ieri, la Instanța supremă.





Cîrstoiu se judecă în apel în al doilea dosar care vizează anularea pedepsei lui Staicu: o primă condamnare a ispășit-o deja pentru mita luată de la omul de afaceri, iar în al doilea dosar este judecată pentru abuz în serviciu, după o condamnare pe fond la Curtea de Apel de 7 ani de închisoare, pronunțată în mai anul trecut.

Cele două dosare legate de aceeași poveste cu Staicu și Banca Internațională a Religiilor (BIR) au făcut-o, ieri, pe judecătoarea Cîrstoiu să invoce principiul de drept non bis in idem, susținând (în esență) că a fost pedepsită de două ori pentru aceeași faptă. „Nu a fost suficient că am fost condamnată pentru mită, acum sunt acuzată și de spălare de bani. Singura probă e că Dascălu (n.r. – Adriana, avocat) a plimbat 10 minute o sacoșă!”, a exclamat Cîrstoiu.

Geanina Terceanu asculta totul din boxa arestaților. Ea a recunoscut că a luat bani de la frații Becali, iar ei au recunoscut că i-au dat: Borcea a fost singurul atras pe nedrept în acest „film”, așa cum a arătat judecătoarea înainte de condamnare: „S-a lucrat foarte mult asupra mea ca să declar și despre Borcea, pentru că așa scrie în denunț”. În cazul Veronicăi Cîrstoiu, unul dintre principalii martori ai DNA a recunoscut, ieri, că a „bătut palma” cu procurorii și a făcut cum i s-a spus la anchetă, în principal cu privire la „plimbatul sacoșei” la care s-a referit fosta judecătoare. Giorgel Zgăbei și Adriana Dascălu erau avocați, colaborau la data faptelor, iar „buna relație” au menținut-o și pe parcursul cercetărilor.

Șpaga prin metoda „Maradona”

Pe scurt, în 2012, Zgăbei a dus-o cu mașina pe Dascălu pe o stradă de lângă Mall Vitan. Zece minute i-a luat avocatei să se descotorisească de o geantă de rafie, despre care șoferul ei de ocazie a spus, ieri, în sala de judecată că nu știe ce conținea exact. La DNA, ambii au declarat că în bagajul de mână erau 630.000 de euro: mai exact – mită pentru Veronica Cîrstoiu. Ieri, judecătoarea Aida Popa l-a întrebat pe Giorgel Zgăbei ce conținea geanta. Avocatul, audiat ca martor, a spus că nu știe nici în ziua de azi, dar a auzit că, de fapt, ar fi fost decupaje din fluturașii de campanie ai lui Dinel Staicu. „Candidase la Craiova pentru primărie și i-au rămas niște postere imprimate cu bancnota de 50 de euro pe față, iar pe spate – votați-mă pentru un trai mai bun. El le tăiase la dimensiune, apoi le-a legat cu elastic: doar pe față și pe dos erau bancnote reale”, a spus ieri Zgăbei, amintind de metoda „Maradona”, prin care valutiștii din anii 90 își înșelau clienții.

