La audierile de marți, 20 octombrie de la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) în cazul alegerilor de la Sectorul 1 al Capitalei, au fost scoase la iveală nereguli în cazul procesului de colectare, predare și numărare a buletinelor de vot.

Zeci de dosare „nu se regăseau” la numărătoare, iar când reprezentanții BES1 i-au sunat pe reprezentanții secțiilor respective, acesştia au răspuns că li s-a spus că este vorba despre „maculatură”

S-a constat că aproximativ 30-40 de dosare ale unor secţii de votare nu se regăseau. S-au găsit ştampilele cu menţiunea VOTAT în sacii cu buletinele de vor

„După ce am adunat toate dosarele, am constatat că un număr de aproximativ 30-40 de dosare ale unor secţii de votare nu se regăseau. Am dispus din nou căutarea prin sacii cu buletinele de vot, a sacilor cu rechizite în care se aflau şi listele permanente. Am mai găsit o parte din sacii cu rechizite şi liste electorale, dar nu pe toate. Am repetat această operaţiune, ocazie cu care am găsit ştampilele cu menţiunea VOTAT în sacii cu buletinele de vot utilizate, fapt care era contrar dispoziţiilor care reglementează predarea şi păstrarea buletinelor de vot. Din câte îmi amintesc, am repetat operaţiunea de căutare de trei ori şi întrucât nici după ultima căutare nu am găsit circa 7 sau 9 dosare cu listele electorale permanente, suplimentare şi complementare, ca urmare a acestui fapt l-am chemat pe preşedintele BES1 şi i-am explicat că nu mai am nicio soluţie pentru a mai găsi acele liste”, se arată în declaraţia judecătoarei, potivit flux24.

Olimpia Crețeanu: „Am observat doar 2-3 saci care erau legaţi şi sigilaţi cu ştampila Secției de votare, aşa cum prevăd dispoziţiile legale care reglementează acest lucru. De asemenea, am mai găsit în sacii cu rechizite şi buletine de vot utilizate, care aveau aplicată ştampila Votat pe rubrica unor partide politice. Am mai constatat că o mare parte din sacii în care se aflau buletinele de vot erau rupţi. Eu am dispus introducerea tuturor buletinelor din sacii rupţi, cu tot cu sacul rupt, în alţi saci pe care i-am sigilat” , a mai declarat Olimpia Crețeanu.

Vă prezentăm declarația judecătoarei Olimpia Crețeanu dată în fața procurorilor de la SIIJ