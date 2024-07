Sport Jucătorul englez care și-a petrecut copilăria într-o parcare cu o minge de fotbal. Asul Angliei în finala Euro 2024







Euro 2024. Pentru a excela într-un domeniu, este nevoie de multă muncă, dedicare și, cel mai important, pasiune. Philip Walter Foden, jucătorul de 20 de ani din echipa Angliei, a preluat fascinația pentru fotbal din familie. Din copilărie, acesta urmărea meciurile și rivalitățile dintre echipe: mama lui ținea cu Manchester City și tatăl său era fan Manchester United. Văzând spectacolul fotbalului, și-a dorit să fie în centrul acțiunii.

Astfel, și-a petrecut copilăria departe de jucării, într-o parcare. Unde se antrena cu o minge de fotbal pentru a deveni cel mai bun jucător, de care familia sa să fie mândră. Și ce să vezi? Acum, Fonder este considerat unul dintre cei mai buni jucători pe care Anglia i-a avut vreodată.

Ne apropiem de cel mai important meci de fotbal din această vară, finala Euro 2024. Foder este asul din mânecă care ar putea aduce Anglia pe culmile succesului în fotbalul european. Englezii sunt cu sufletul la gură. Duminică va avea loc marea finala 2024, unde Anglia va juca contra Spaniei. Va fi un duel spectaculos la Berlin, în care englezii își pun mari speranțe în tânărul Foden.

Familie mare și pasiune pentru fotbal

Philip Walter Foden s-a născut pe 28 mai 2000 Părinții săi, Phil Foden Snr și Claire Rowlands, i-au insuflat pasiunea pentru fotbal lui și celorlalți cinci frați. Familia și prietenii i-au pus lui Foder o poreclă: Ronnie. Celebrul fotbalist poartă numele tatălui său, iar bunica sa a venit cu ideea poreclei pentru a nu exista confuzie în casă. Phil Snr era fan ManchesterUnited. Cu toate acestea, Claire și restul familiei țineau cu ManchesterCity. Phil a adoptat rapid dragostea mamei sale pentru celebra echipă și a ales să-și dezvolte cariera la City.

Familia lui Foder locuia într-o casă depe Grenville Street din Edgeley, situată în centrul orașului Stockport, la o aruncătură de băț de terenul Edgeley Park al Stockport County. Phil își petrecea timpul aici, jucând fotbal în parcarea din apropiere. Mama lui, Claire, a spus că era „cel mai modest copil", povestind despre copilăria lui care a fost „fără jocuri, fără jucării, nimic, doar cu o minge de fotbal".

Phil a urmat cursurile școlii primare Bridgehall, situată în mijlocul unui cartier rezidențial imens, așezat pe partea opusă a căii ferate față de Edgeley, în Adswood.

O mână a destinului

Începutul carierei lui Foder a venit neașteptat. Șeful academiei de juniori Manchester City, Terry John, a organizat un eveniment la o școală. Foden a declarat în 2022 că „lucrurile se întâmplă pentru un motiv. Nici măcar nu trebuia să mă antrenez în acea zi”, a explicat jucătorul.

„Antrenau copii sub 6 ani și cred că aveam doar patru ani la acea vreme. Și au întrebat școala dacă mai au pe cineva care ar putea juca, iar profesorul meu de educație fizică a spus: <Da, îl avem pe acest băiețel care este destul de bun>. Așa că m-au adus pentru un antrenament individual și apoi mi-au dat un card pe care să îl dau părinților mei. Și de atunci sunt acolo!" a povestit fotbalistul.

Fostul antrenor al lui Foden, Steve Eyre, a declarat că acesta a fost întotdeauna printre cei mai buni din echipa de tineret a orașului. „Phil nu era un secret. Puteai să mergi în Dome la Platt Lane la ora patru să vezi o sută de băieți antrenându-se. Foden se făcea remarcat imediat, printre mulțime", a spus Steve.

„Prima dată când l-am văzut ca pe ceva unic, Era ceva diferit, și încă este și acum, în Premier League. Erau o mulțime de copii entuziaști, dar Phil avea ceva special. Cred că este cel mai bun tânăr pe care l-am văzut vreodată cu mingea la picioare. Și am spus asta de când avea zece ani" a adăugat acesta.

Perioada lui Foden la Reddish Vulcans

ManchesterCity l-a transferat pe Foden la clubul local de juniori Reddish Vulcans, pentru a-i oferi o mostră din ceea ce înseamnă fotbalul competitiv la o vârstă fragedă. Astfel, el a devenit parte a echipei lor de juniori care a cucerit lumea.

Antrenorul său de acolo, Steve Williams, a declarat că „la șase- șapteani, joci adesea împotriva unor copii care nu au mai jucat niciodată fotbal, iar un jucător bun poate ieși în evidență. Dar Phil a ieșit în evidență împotriva celor mai buni jucători. S-a remarcat împotriva celor mai bune cluburi de juniori din Liverpool, care atrăgeau tineri de la Everton și Liverpool, și împotriva cluburilor locale precum Fletcher Moss, care aveau tineri de la ManchesterUnited, precum Marcus Rashford. Phil era întotdeauna cel mai bun jucător de pe teren și asta în fiecare meci pe care îl juca” a explicat acesta.

Cupa Mondială Under-17

Dar șederea lui Phil la Vulcans a fost scurtă. De îndată ce a împlinit opt ani, a fost luat de Academia City. Venirea lui a fost văzută ca o mare lovitură. La acea vreme,ManchesterUnited și Liverpool îl doreau, de asemenea, dar City îi cucerise deja inima și îi impresionase familia. Prin urmare, Fodennu s-a gândit de două ori și a făcut alegerea.

Phil Foden a petrecut un an la Stockport Academy, în Cheadle Heath, la odistanță scurtă de Edgeley. Cu toate acestea, după vârsta de 7 ani, a plecat și a fost înscris la prestigiosul St Bede's College.

City derulează un program prin care toți tinerii care aspiră la o academie au posibilitatea de a obține o bursă la școala romano-catolică privată și istorică din Whalley Range. Aici, taxele anuale variază între 8.000 și 11.000 de lire sterline pe an.

El a fost pus pe banca de rezerve într-un meci din Liga Campionilor împotriva Celtic în decembrie 2016. Cu toate acestea, adevărata sa descoperire fotbalistică a venit în anul următor, când a ajutat pentru prima dată Anglia să câștige Cupa Mondială Under-17, în vara anului 2017. Atunci a câștigat premiul „Balonul de Aur", pentru cel mai bun jucător și a fost numit „Tânăra Personalitate Sportivă a Anului”.

Debutul său profesional

În noiembrie, el a ieșit de pe banca de rezervă împotriva Feyenoord pentru debutul său profesional. Foden a luat numărul 47 în onoarea bunicului său Walter, care avea 47 de ani când a decedat. În prezent poartă același număr, pe care îl are tatuat chiar și pe gât.

În 2018, a devenit cel mai tânăr premiantal unei medalii de câștigător în Premier League. În 2019, a câștigat a doua ediție Premier League și a devenit cel mai tânăr marcator al clubului în UEFA Champions League. Astfel, a ajunsși cel mai tânăr jucător englez care a marcat în fazele eliminatorii ale competiției.

În această perioadă, Pep Guardiola l-a descris ca fiind „cel mai talentat jucător pe care l-am văzut vreodată ", o declarație destul de bună venind din partea omului care a supravegheat ascensiunea lui Lionel Messi la Barcelona. În 2021 și 2022, Foden a fost desemnat tânărul jucător al sezonului în Premier League și al anului în PFA. Foden a adăugat titlul de Jucătorul sezonului în Premier League la colecția sa în finalul sezonului 2023.

La 18 ani, Foden a devenit stâlp al familiei

Foden are acum are 37 de selecții în cadrul echipei naționale a Angliei. Dar cariera sa internațională a avut un început nefericit. În septembrie 2020, după ce a debutat împotriva Islandei, el și coechipierul său Mason Greenwood au fost trimiși acasă. În afara terenului, în ianuarie 2019, viața lui Foden s-a schimbat și mai mult. La vârsta de 18 ani, a devenit tată pentru prima dată. Prietena lui de lungă durată, Rebecca Cooke, l-a născut pe fiul lor, denumit după porecla sa, Ronnie.

„Am fost acolo la naștere. Am ieșit din cameră, am plâns și apoi m-am întors ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.Îmi place să fiu pe cont propriu, dar am fost acolo, am văzut cum se întâmplă și a fost un moment special. Viața ți se schimbă. M-am bucurat de fiecare minut petrecut cu fiul meu", a declarat Foden.

„Phil Foden este unul dintre ai noștri”

„Phil Foden este unul dintre ai noștri", se cântă în mod regulat pe Etihad Stadium. Fostul băiat minune al lui ManchesterCity, poreclit cândva „Stockport Iniesta", de la o legendă a fotbalului, a devenit un superstar în sine.

Vara trecută, când Kevin De Bruyne a ieșit șchiopătând din finala Ligii Campionilor, Foden a fost cel care a intrat în locul său. Pe cea mai mare dintre toate scenele, Foden a avut o prestație extraordinară. Astfel, a ajutat City să treacă linia de sosire și să învingă Inter Milano cu 1-0, asigurând pentru prima dată statutul clubului de campioană a Europei.

Evenimentul a completat o triplă victorie istorică pentru Manchester City. Au cucerit titlul Premier League și Cupa FA cu doar câteva săptămâni înainte. În acest sezon, el a fost desemnat Jucătorul sezonului în Premier League, conducând City spre un al patrulea titlu consecutiv, record în Premier League.

Foden speră să aducă Angliei gloria la Campionatului European. Finala are loc duminică, iar Foden are toate șansele să pună în dificultate defensiva Spaniei. Jucătorul a fost o parte esențială a echipei, care a ajuns în finala Euro în acest an și în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2022.