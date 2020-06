Artistul s-a confruntat cu o formă gravă de depresie care l-a afectat mulți ani din viață.

În ultimul deceniu, Jorge a avut de două ori această boală. Cu toate că este un bărbat care are zâmbetul tot timpul pe buze, Jorge în interior este măcinat de boală. Nu ai crede niciodată că un cântăreț ca el a avut psihicul la pământ la un moment dat.

„Am fost în depresie în 2017-2018, dar ce mai grav episod l-am avut tot anul 2014. M-a afectat foarte tare despărțirea de fiica mea, Karina. Divorțul nu m-a afectat atât de mult, pentru că a fost decizia mea și oricum eram pregătit să fac asta, dar separarea de fiica mea a fost un sentiment foarte puternic pentru mine. Nu calculasem asta. Am zis că o să fie bine, că o să ne vedem. Ideea este că nu prea ne-am văzut o perioadă și nu din cauza mea sufeream foarte mult.

Atunci m-a lovit depresia. Te lovește exact când nu te aștepți și, nu mai aveam ce să fac nici pe plan muzical, nici cu Karina. Nu mai descopeream nici o melodie pe care s-o lansez, lumea îmi spunea să-mi schimb numele de Jorge, că nu știe nimeni de mine. Atunci am clacat. A fost o perioadă îngrozitoare, până la jumătatea lui 2015, când am vrut să mă las de muzică, de tot”, a mărturisit Jorge pentru.

Acesta a povestit că a reușit să depășească cu adevărat depresia atunci când a mers la cursuri de dezvoltare personală: „În toată perioada aia 2014-2015 și în ultimii ani am avut o grămadă de seminarii de dezvoltare personală, emoțională, constelații familiale și am învățat care este rolul fiecăruia în familie și de ce fiecare să aibă rolul lui: de primul copil, al doilea copil, soț, soție, care e ordinea. Nu există ca tatăl să ia rolul copilului și copilul rol de tată sau mamă. Copilul să ordone sau alte lucruri care se întâmplă destul de des în foarte multe familii. Că și la noi se întâmpla înainte. Erau șefii noștri până am zis… frână”, a mai declarat Jorge, potrivit cancan.ro