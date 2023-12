Jonathan Majors, găsit vinovat de agresiune, a fost dat afară de Disney

Actorul Jonathan Majors, cunoscut din rolurile din universul Marvel și Creed III, a fost găsit vinovat luni de un juriu din New York, sub acuzația că și-a agresat și hărțuit fosta iubită. Un purtător de cuvânt al Walt Disney, care deține Marvel Entertainment , a declarat că superstarul a fost exclus din proiecte.

Majors a interpretat un răufăcător cunoscut sub numele de Kang Cuceritorul în filmul „Ant-Man” din acest an și era programat să joace rolul principal în filmul „Avengers: The Kang Dynasty” care urma să fie lansat în 2026. Cu toate astea, Marvel l-a exclus pe actor din proiectele viitoare.

Jonathan Majors riscă un an de închisoare

Actorul a atacat-o pe coregrafa britanică Grace Jabbari în martie. Ea a spus instanței că a avut un deget fracturat, vânătăi, o tăietură în spatele urechii și dureri „îngrozitoare”. Starul Marvel riscă un an de închisoare pentru tot ce i-a făcut fostei iubite. Sentința va fi anunțată pe 6 februarie.

Incidentul ar început când cuplul se afla într-o mașină în New York, în martie. Jabbari a văzut un mesaj de la o altă femeie pe telefonul lui Majors, care spunea: „Mi-aș dori să te sărut chiar acum”. Potrivit procurorilor, când coregraful britanic, în vârstă de 30 de ani, a luat telefonul, el a apucat-o apoi, i-a răsucit brațul la spate și a lovit-o în cap pentru a-l recupera.

Ce a decis procuratura Districtului Manhattan

Procuratura Districtului Manhattan a salutat verdictul într-o declarație, spunând că dovezile arată un „ciclu de abuz psihologic și emoțional și tipare de constrângere care se intensifică” din partea Majors, potrivit BBC.

Majors a depus propria plângere împotriva lui Jabbari, dar Procuratura Districtului Manhattan a închis ulterior cazul.

Cine este Jonathan Majors

Jonathan Majors s-a remarcat recent după ce a jucat în două filme realizate cu bugete importante, „Creed III” şi „Ant-Man and the Wasp: Quantumnania”. El a jucat şi în lungmetrajul „Magazine Dreams”, prezentat de curând la Festivalul Sundance, organizat în statul american Utah, potrivit BBC.