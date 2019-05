Jon Snow e stresat. Acum e într-o clinică scumpă din America

Actorul Kit Harington, devenit celebru pentru rolul Jon Snow din "Game of Thrones", s-a internat într-o clinică americană în Statele Unite ale Americii din cauza stresului, după încheierea serialului.





Reprezentantul lui Kit Harington a declarat pentru Radio 1 Newsbeat că actorul se confruntă cu nişte probleme personale. Într-un interviu recent, Kit Harington a dezvăluit că a avut foarte multe emoţii după încheierea serialului "Game of Thrones", la care a lucrat opt sezoane.

Ultimul episod al „Game of Thrones” a fost urmărit de aproape 20 milioane de americani. Producţia HBO şi-a doborât propriul record pe Twitter, după ce cel de-al treilea episod din sezonul opt a generat cele mai multe mesaje unice pe platforma de micro-blogging din istoria serialelor de televiziune, potrivit Mashable.

Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award.

Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".

