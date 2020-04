Johnny Depp este și chitarist în cadrul trupei The Hollywood Vampires, iar Jeff Back face parte din formația The Yardbirds. Cover-ul „Isolation” după John Lennon este, de altfel, și prima piesă a lor în calitate de duet.

„Jeff Beck şi cu mine am înregistrat cântecul acesta, Isolation, anul trecut, varianta noastră a unei frumoase melodii compuse de John Lennon.

Versurile lui Lennon – ‘We’re afraid of everyone. Afraid of the Sun!’ (‘Ne e frică de toată lumea. Ne e frică de soare!’, n. red.) – mi s-au părut mie şi lui Jeff destul de profunde în această perioadă, un cântec despre izolare, frică şi riscuri existenţiale la care este expusă lumea noastră.

Aşa că vrem să vi-l oferim în speranţa că vă va ajuta să daţi o semnificaţie acestui moment sau doar va face să treacă timpul mai repede în izolarea în care ne aflăm împreună”, a spus Depp.

La realizarea cover-ului piesei „Isolation” au mai colaborat alte două nume mari din muzică, precum Vinnie Colaiuta, la tobe, iar Rhonda Smith, la chitară-bas.