Hoover și Clyde - mai mult decât o relație profesională? Secretele fondatorului FBI

John Edgar Hoover și Clyde Tolson - mai mult decât o relație profesională? A fost leadershipul FBI vreme de decenii paravanul unei relații de iubire între șef și adjunctul lui?

John Edgar Hoover a venit pe lume la 1 ianuarie 1895 la Washington DC. În ascendența lui se întâlnesc sângele german, elvețian și britanic. În 1917, a obținut licența în Drept și a intrat imediat într-o divizie specială de informații a Departamentului Justiției deși putea să fie recrutat pentru a pleca pe front. În 1919 devine șeful structurii respective. Studiază cu pasiune biografiile investigatorilor de fraude, vânătorilor de recompense. Înțelege că dacă știi cât mai multe despre adversar îl faci să lucreze pentru tine. În 1921 ajunge adjunct al noului creat Bureau of Investigations, care urmărea agenții sovietici și legăturile lor.

Dintr-o instituție decorativă de campanie electorală a unei administrații prezidențiale (Calvin Coolidge), instituția va deveni cea mai bună pepinieră pentru agenți secreți, cu ani buni înaintea celebrei CIA.

John Edgar și Clyde Tolson - începuturi

La 10 mai 1924, John Edgar Hoover devine șeful a ceea ce va fi FBI. Avea 29 de ani. A preluat instituția cu 660 angajați din care mai mult de jumătate au fost agenți speciali. A fost al șaselea director și cel mai eficient și longeviv. În 1929, îl va angaja ca agent special pe Clyde Tolson. Acesta se născuse la 22 mai 1900. Până în 1918, urmase liceul și având abilități speciale a lucrat ca secretar special al mai multor secretari ai Apărării, până în 1929, urmând în paralel studiile universitare în științe juridice și umaniste, studii finalizate în 1927.

Având pricepere în lucrul cu cifrele și o „nebunie” (la interviu, i-a spus lui Hoover că va lucra la FBI până când va strânge bani să aibă cabinetul lui de avocați, știind că agenții speciali câștigau foarte bine în timp scurt), în 1930, Clyde Tolson devine unul din apropiații lui Hoover. Succesul viitorului FBI în soluționarea științifică a răpirii copilului celebrului pilot Charles Lindberg, în prinderea celebrului mafiot Alvin Karpis, succesele contra lui Al Capone i-au adus notorietate cuplului de lideri Hoover-Tolson. Cei doi au prins de la mafioți la agenți comuniști, sabotori nazișit. Tolson avea un cuvânt greu în FBI, din 1947, fiind oficial adjunctul lui Hoover în materie de buget și finanțare. Timp de o zi din 3 până pe 4 mai 1972, Tolson a condus FBI decizând să se retragă din motive de sănătate.

John Edgar și Clyde Tolson - amanți?

Venirea la putere a lui F D Roosevelt este primul hop pentru cei doi șefi ai FBI. Roosevelt vrea să renunțe la FBI, dar Hoover are dosarul lesbianismului doamnei Eleanor Roosevelt și soțul ei se potolește în elanul său ofensiv. Jon Edgar și Clyde timp de 42 de ani, adică din 1930 și până la moartea lui Hoover la 2 mai 1975 au avut același program: mergeau împreună la birou, luau prânzul împreună. Petreceau fiecare sfârșit de săptămână la New York, de Crăciun și Anul Nou erau în Florida. Nu lipseau niciodată de la cursa de cai inaugurală a fiecărui an de la Del Mar California.

Clyde Tolson a fost un burlac care a detestat mereu prezența femeilor. John Edgar Hoover a avut amante în persoana unor actrițe, dar gelozia lui Clyde Tolson l-a făcut să nu meargă pe latura heterosexuală pe care o avea alături de cea homosexuală. Azi, cei mai mulți istorici spun că Hoover și Toslon au fost amanți. Relația lor care, teoretic multora le-ar fi știrbit sau încheiat cariera a fost protejată de un zid informativ special. Hoover știa detalii intime despre toți de la Președintele SUA în jos. Când John F Kennedy a vrut să îl demită pe Hoover, de nicăieri au răsărit dosare cu relațiile președintelui cu agente comuniste în case supravegheate de FBI. Evident, nici Robert Kennedy, procuror general nu a scăpat de acuzații, deci au fost cooperanți și înțelegători.

Ce a așteptat Nixon

Mult mai prudent, Richard Nixon a așteptat moartea lui Hoover pentru a pune mâna pe dosarele lui, numai că nici Clyde Tolson nu știa de ele. Ele au fost, oficial distruse de domnișoara Gandhi cea mai de încredere secretară pe care a avut-o. Probabil, Nixon voia să știe ce știa Hoover despre campania din 1972, care a explodat în scandalul Watergate care a dus la demisia lui Nixon la 8 august 1974, Nixon n-a aflat nimic dar inexplicabil, presa l-a atacat public în celebrul scandal. A fost probabil ultima lovitură „post-mortem” a bătrânului Hoover. Un fel de „asigurare” pentru Clyde Tolson.

Clyde Tolson a moștenit averea lui Hoover de 551 000 dolari și casa lui. S-a spus că Tolson l-a găsit mort acasă în ziua de 2 mai 1972. Azi, averea lui Hoover ar însemna 3,9 milioane dolari, Clyde Tolson s-a stins din viață la 14 aprilie 1975. Demisionase din FBI la 4 mai 1972. FBI nu a mai atins niciodată eficiența din timpul celor doi șefi despre care toți cred azi că au fost iubiți.