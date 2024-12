International Joe Biden, ultimul Crăciun la Casa Albă. Spectacol la aprinderea bradului







Joe Biden se pregătește să predea ștafeta următorului șef de stat. Conducerea Statelor Unite va fi preluată de Donald Trump la începutul anului 2025. Astfel, actualul președinte a aprins, pentru ultima dată Pomul național de Crăciun.

Joe Biden, spectacol pe final de mandat

În acest an, bradul ales pentru acest an are înălțimea de nouă metri şi provine de la Grayson, în Virginia. Numărătoarea inversă a început în fața publicului, iar după cinci secunde, atmosfera de sărbătoare a cuprins centrul Washingtonului.

În acest an, Pomul național de Crăciun este luminat cu verde şi roşu. Joe Biden a luat parte la ultimul eveniment de acest gen, având în vedere că acesta își va încheia mandatul de președinte în curând.

Mesaj pentru cei prezenți

„Crăciun fericit, America! Crăciun fericit tuturor. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi. Şi Dumnezeu să ne binecuvânteze trupele”, a spus Joe Biden în faţa mulţimii.

Conform tradiției, președintele SUA este prezent anual la acest eveniment așteptat de americani.

Bradul a adus la Casa Albă încă din luna noiembrie. Ulterior, acesta a fost instalat în parcul de lângă reşedinţa președintelui.

La finalul anului 2024, tematica aleasă pentru decorarea acestuia a fost „anotimpul păcii şi luminii”.

„Pacea pe care o resimţim atunci când ne oprim pentru ca să ne gândim la binecuvântarea noastră şi lumina pe care o vedem atunci când ne reunim cu apropiaţii noştri şi preţuim timpul petrecut împreună”, a adăugat președintele Statelor Unite.

Joe Biden a stârnit amuzamentul cetățenilor în anii precedenți

De-a lungul mandatului său, președintele american a fost criticat pentru brazii împodobiți la Washington. De altfel, numeroși americani au comparat atmosfera creată la Casa Albă în preajma sărbătorilor cu cea în care Melania Trump s-a ocupat de decorul festiv.

La finalul evenimentului, el a avut un îndemn pentru cetățenii americani.

„Să continuăm să căutăm lumina libertăţii şi iubirii, bunătăţii şi compasiunii, demnităţii şi decenţei”, a încheiat acesta.