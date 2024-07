Joe Biden se retrage din cursa prezidențială

Statele Unite. Joe Biden, președintele în funcție s-a retras din cursa prezidențială. Mai mulți lideri democrați au susținut în ultima perioadă că liderul de la Casa Albă nu poate face față unei competiții împotriva lui Donald Trump.

Președintele Biden a luat decizia să nu mai participe la alegerile prezidențiale, conform CNN. Președintele și-a anunțat retragerea printr-o scrisoare publică.

Președintele american și-a anunțat retragerea prin intermediul unei scrisori pe care a publicat-o pe rețelele de socializare. Joe Biden a declarat că a ales să facă pasul în spate în interesul partidului său, Partidul Democrat, și al poporului american.

Biden intenționa să rămână în cursa prezidențială, aseară, conform unei surse familiarizate cu problema. El și-a anunțat colaboratorii principali că se retrage în jurul orei 13.45 (18:45, ora Marii Britanii).

Primele solicitări de retragere au venit după prestația pe care a avut-o în dezbaterea cu rivalul său Donald Trump, pe 27 iunie. Incapabil să-i facă față contracandidatului său, actualul președinte a lăsat impresia unei persoane slăbite. Ulterior, pe măsură ce Joe Biden a continuat să gafeze, inclusiv la Summitul NATO de la Washington, vocile celor care îi cereau retragerea s-au amplificat.

Imediat după retragerea lui Joe Biden, contracandidatul său, Donald Trump nu a ratat ocazia să-l atace. El a spus despre acesta că ar fi fost cel mai rău președinte al Statelor Unite. Mai mult, a apreciat că o eventuală candidatură a vicepreședintei Kamala Harris va fi mai ușor de depășit.

Donald Trump se află în ofensivă, de câteva zile, după atacul din Pennsylvania. Sondajele de opinie au arătat că are un avans față de contracandidatul său Joe Biden.

Odată cu retragerea lui Joe Biden este foarte posibil ca atenția americanilor să se îndrepte spre Partidul Democrat și spre viitorul candidat propus în locul acestuia. Astfel, Trump ar putea ieși din lumina reflectoarelor.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024