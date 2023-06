Joe Biden, o nouă gafă. „God save the Queen”, la aproape un an de la moartea Reginei Elisabeta

Ultima astfel de întâmplare amuzantă s-a petrecut la un eveniment intitulat „National Safer Communities Summit”, desfășurat în Connecticut.

Acolo, liderul de la Casa Albă a cerut, din nou, legi mai stricte pentru controlul armelor, pe fondul atacurilor armate care au avut loc în țară, recent.

La finalul discursului, Joe Biden a spus „God save the Queen” (Dumnezeu s-o ocrotească pe Regină), urarea clasică pentru monarhii britanici. Doar că regina a murit de aproape un an, iar regele Charles al III-lea a fost încoronat de mai multe săptămâni, iar Statele Unite nu mai fac parte din Imperiul Britanic de câteva secole.

Așa că audiența a fost bulversată, din nou, de cele spuse de liderul SUA. Iar videoclipurile cu gafa președintelui au devenit virale în mediul online, utilizatorii rețelelor de socializare începând să se întrebe ce a vrut să spună, de fapt, Joe Biden.

Ulterior, secretarul de presă adjunct al Casei Albe, Olivia Dalton, a răspuns reporterilor spunând că președintele a răspuns unei persoane aflate în mulțimea adunată la eveniment. Fără însă a preciza în ce fel primul vers al imnului britanic, în versiunea neactualizată, s-ar fi potrivit cu subiectul evenimentului.

Alte gafe ale lui Joe Biden

În aprilie, Joe Biden, a felicitat-o ​​pe Prima Doamnă și a spus că Jill Biden a fost vicepreședinte în timpul mandatului lui Barack Obama la Casa Albă. Gafa s-a petrecut cu ocazia unui evenimentul din Willmington, când Jill Biden a fost nominalizată ca sponsor la navei USS Delaware. Poziția de sponsor ar trebui să fie ca un talisman norocos pentru navă, așa cum a spus Jill Biden: „Ofițeri și echipajul USS Delaware, preluați nava noastră și aduceți-o la viață”. Echipajul a răspuns în cor: „Aye aye, ma’am”.

Două săptămâni mai târziu, pe când se afla în Republica Irlanda, președintele SUA Joe Biden a făcut o nouă gafă majoră: a confundat echipa de rugby a Noii Zeelande „All Blacks”, cu faimoasa unitate militară britanică „Black and Tans” care a luptat cu irlandezii.