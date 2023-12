Război în Israel, ziua 68. Primele contre între Joe Biden și Netanyahu

Joe Biden, președintele celei mai puternici națiuni din lune, a subliniat că guvernul de la Tel-Aviv condus de Benjamin Netanyahu are o viziune diferită față de cea a SUA în ceea ce privește încetarea ostilităților din Palestina.

Joe Biden a declarat că executivul israelian nu vrea o soluție cu două state în care să fie implicată și Palestina. „Acesta este cel mai conservator Guvern din istoria Israelului”, a adăugat şeful statului american.

Joe Biden l-a sfătuit în nenumărate rănduri pe Netanyahu să „consolideze și să schimbe” formula guvernamentală pentru a identifica o soluție pe termen lung a războiului israeliano-palestinian. În partea cealaltă, alitatul tradițional al SUA, Israel, prin vocea liderului Netanyahu, a evocat diferențe de opinie făță de perspectiva președintelui american în privința încetării ostilităților.

Biden at the White House Hanukkah event talked about signing a photo for Netanyahu nearly 50 years ago, when Netanyahu was in the foreign service: „I was a 32-year-old senator and I wrote on top of it, Bibi, I love you, but I don’t agree with a damn thing you have to say. It’s… pic.twitter.com/mpFl1zQyuT

— Ryan Grim (@ryangrim) December 12, 2023