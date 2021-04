Afro-americanul Brandon Tatum e foarte supărat că președintele Biden și presa au politizat procesul lui Derek Chauvin, ofițerul de poliție găsit vinovat pentru moartea lui George Floyd. Tatum susține că așa-numitul „rasism sistemic” este pur și simplu fabricat de politicieni și mass-media pentru a câștiga voturi și a face bani.

“Nu a fost un proces echitabil”

“Cred că trăim într-o zona crepusculară”, a spus Tatum despre procesul Chauvin. „Această convingere (că trăim într-o societate rasistă n.r.), în opinia mea personală, nu a făcut nimic bun pentru țara noastră. Oamenii trăiesc o minciună. Adică acesta este un ofițer de poliție, o persoană din comunitate, l-au găsit vinovat. S-a făcut “justiție” în cel mai rapid mod pe care l-am văzut în viața mea. A doua zi după ce a apărut filmul a fost arestat. A fost judecat. După 10 ore de deliberare, a fost condamnat.

După părerea mea personală, nu a fost un proces echitabil . Au existat multe obstrucții. Au plătit familiei 27 de milioane de dolari înainte ca juriul să fie selectat.”.

“Președintele Statelor Unite a ieșit și s-a făcut de râs”

Gazda BBC l-a întrebat pe Tatum dacă este supărat din cauza acestui caz de referonță.

“Acesta nu este un caz important, aceasta este o agendă politică”, a răspuns Tatum. “Poliția în America nu este inerent rasistă. Nu trăim într-o țară rasistă. Aceasta a fost o interacțiune între un ofițer de poliție despre care credeam că a făcut un lucru greșit și un bărbat negru care era drogat, rezistând arestării și care a ajuns să fie ucis de acel ofițer de poliție. Este cât se poate de simplu. Președintele Statelor Unite a ieșit și s-a făcut de râs încercând să promoveze ideea rasismul”.

“De două ori mai mulți albi sunt uciși de poliție în fiecare an”

“Deci respingeți comentariul președintelui Biden despre rasismul sistemic și despre faptul că acesta este o pată pentru întreaga națiune?” a insistat jurnalistul.

“Da, președintele Biden este un idiot în opinia mea personală și vorbește doar pentru că este un politician. Rasism sistemic” Vreau să spun că, dacă e vorba de Joe Biden însuși, el a vorbit la înmormântarea unui membru Klu Klux Klan și a făcut elogiul acelui Robert Byrd … Nu avem o problemă cu rasismul în țara noastră, avem o problemă cu oamenii care nu respectă legea. Avem, de asemenea, o problemă cu politicienii care inventează lucrurile, astfel încât să poată fi realeși. Exact ceea ce s-a întâmplat. De aceea nu vedeți nimic schimbându-se. Ne mint”.

“Rata persoanelor ucise de poliție este mai mare în rândul oamenilor de culoare decât în ​​restul populației. Cum vă explicați acest lucru dacă nu este vorba de rasism sistemic?”, a încercat jurnalistul să argumenteze. Tatum avea, însă, răspunsul pregătit: “În primul rând, nu este adevărat, de două ori mai mulți albi sunt uciși de poliție în fiecare an. De două ori mai mulți albi sunt uciși neînarmați de poliție în fiecare an – pur și simplu acest lucru nu se vede. Există un domn pe nume Tony Timpa. Pun pariu că nimeni nu are idee cine este Tony Timpa. Tony Timpa a fost ucis în același mod în care a fost ucis George Floyd, dar, pentru că era alb, nu auzim despre asta și nimănui nu-i pasă. Nimeni nu vorbește despre reforma poliției când acesta a fost sufocat și ucis, dar vorbesc despre asta pentru că George Floyd este de culoare”.

“Afro-americanii comit peste jumătate din infracțiunile violente”

“Afro-americanii comit peste jumătate din infracțiunile violente din această țară și reprezintă doar 13% din populație. Comit peste jumătate din crimele din această țară, dar reprezintă doar 13% din populație. Putem fi de acord că aceste 13 procente din populație nu sunt formate din infractori. Există numai o mică parte din comunitatea de culoare care face aceste lucru. Asta explică de ce poliția se află mai mult în comunitățile de culoare și asta explică de ce oamenii negri sunt închiși într-un procent mult mai mare. (…) Ei (politicienii și jurnaliștii) inventează lucruri, în opinia mea personală, și călăresc acest val de morți ale unor oameni de culoare pentru a câștiga bani și pentru a obține o pârghie politică”. Întreaga înregistrare a interviului o puteți vedea pe youtube.com.