Discuții dure între Biden și Netanyahu. Reproșurile liderului american după asasinarea lui Ismail Haniyeh

Statele Unite. Joe Biden și Benjamin Netanyahu au avut o conversație telefonică joi, în contextul amenințărilor Iranului la adresa Israelului. Președintele american a răbufnit la adresa premierului israelian când acesta i-a transmis că avansează în negocierile de pace cu Hamas.

În discuția cu liderul de la Casa Albă, Netanyahu a susținută că face progrese în discuțiile pentru eliberarea ostaticilor răpiți pe 7 octombrie și pentru încetarea ostilităților în Gaza. Afirmațiile l-au iritat pe Biden care a răbufnit.

Israelul are nevoie de ajutorul americanilor pentru a face față unui eventual atac iranian, în contextul amenințărilor din ultima perioadă. În acest context, Benjamin Netanyahu l-a abordat pe Joe Biden. În momentul în care discuțiile au ajuns la negocierile pentru încetarea focului în Gaza, premierul israelian a încercat să-și îmbuneze interlocutorul, de care depinde ajutorul, spunându-i că discuțiile merg bine.

Netanyahu i-a spus lliderului american că avansează în negocierile pentru un acord privind ostaticii şi încetarea focului. Mai mult, a plusat spunând că va trimite în curând o delegaţie pentru a relua discuţiile. Această afirmație l-ar fi iritat pe Biden, convins, de mai multe luni, că Netanyahu trage de timp pentru a-și rezolva o serie de probleme politice interne. Netanyahu a negat că ar împiedica negocierile, dând vina pe Hamas.

Conform unor surse citate de Channel 12 preşedintele american a răbufnit și i-a cerut lui Netanyahu să nu se prostească. Semn că Biden nu crede în onestitatea demersurilor sale. Statele Unite joacă rolul de mediator în aceste negocieri și, drept urmare, sunt la curent cu evoluția demersurilor.

La sfârşitul conversaţiei Joe Biden l-ar fi avertizat pe Netanyahu să nu-l ia de-a gata, în sensul că SUA va sprijini necondiționat Israelul.

Într-un alt articol, The New York Times a relatat că Joe Biden a i-ar fi reproșat premierului israelian asasinarea liderului Hamas, Ismail Haniyeh. Președintele i-a transmis că operațiunea de la Teheran a fost „prost programată”. Uciderea liderului Hamas a survenit când americanii sperau că vor finaliza negocierile pentru eliberarea ostaticilor și încetarea ostilităților din Gaza.

Citând un oficial american anonim, publicația a relatat că Biden a afirmat că atentatul ar putea declanșa un război regional.

Ziarul Telegraph a relatat, citând un oficial israelian, că Netanyahu s-a simţit încurajat să atace Iranul după retragerea lui Joe Biden din cursa prezidențială. Considerat un apropiat al lui Donald Trump, premierul israelian este convins că retragerea lui Biden va schimba „jocul” în Orientul Mijlociu.

Site-ul Axios susține că administraţia Biden este iritată pentru că nu a fost informată de Israel cu privire la planurile sale. Netanyahu a dat impresia că ia în considerare dorinţa preşedintelui de a încheia un armistițiu.

