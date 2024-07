Cresc tensiunile în Orientul Mijlociu. Israelul ia măsuri de protecție sporită în ambasade

Israel a anunțat că va spori măsurile de securitate în ambasadele sale din toată lumea. Măsura vine după uciderea capului Hamas, Ismail Haniyeh, după cum relatează Monitorul Apărării.

Două lovituri militare de mare precizie, la Teheran și Beirut, au provocat moartea a doi lideri ai organizațiilor Hamas și Hezbollah. Ismail Haniyeh și Fuad Shukr, doi dintre inamicii importanți ai autorităților israeliene și-au găsit sfârșitul.

Autoritățile de la Tel Aviv au cerut creşterea măsurilor de securitate la toate ambasadele sale din lume. Statul Israel se teme că cetățenii săi ar putea deveni victimele unor agresiuni, în contextul morții celor doi lideri teroriști. După moartea lui Ismail Haniyeh și Fuad Shukr sunt așteptate proteste violente în mai multe state.

Mai multe organizații palestiniene au cerut proteste în Cisiordania, pentru a-şi exprima furia faţă de moartea liderului Hamas.

Autoritățile israeliene au anunțat că spațiul aerian de la nord de Hadera a fost închis pentru 24 de ore din cauza situației de securitate. Această măsură nu vizează și Aeroportul Internațional Ben-Gurion sau Aeroportul Internațional Ramon. De asemenea, nu sunt afectate cursele interne sau internaționale. Sunt oprite de la zbor doar avioanele ușoare și cele mici.

Atacul împotriva liderului Hamas, Ismail Haniyeh, s-a petrecut pe teritoriul Iranului, drept care se așteaptă la o reacție. Este posibil ca statul Israel să fie vizat, însă opţiunile iranienilor sunt limitate, conform CNN. Teheranul are rețineri în a provoca Hezbollah să declanșeze un război la scară largă, din Liban. Organizația rămâne o carte puternică pe care Iranul nu dorește să o joace oricând.

Teheranul a lansat un atac asupra Israelului, în aprilie, după ce mai mulți comandanţi ai Corpului Gardienilor Revoluţiei Iraniene au fost ucişi în Siria. Au fost lansate 300 de drone şi rachete direct asupra statului Israel, dar nu au ajuns la destinație, fiind doborâte.

Drept urmare, în funcție de răspunsul ales, Iranul va fi definit ca putere regională. O lovitură ascunsă, asimetrică, peste câteva săptămâni, ar putea să nu repare daunele aduse poziţiei lor, mai scrie CNN. Ayatollahul Ali Khamenei a transmis că moartea liderului Hamas trebuie răzbunată. El a spus că Iranul are această datorie deoarece atacul a avut loc pe teritoriul acestei ţări.

🔴ELIMINATED: Fuad Shukr "Sayyid Muhsan", Hezbollah's Most Senior Military Commander and Hassan Nasrallah's Right-Hand Man

Shukr has directed Hezbollah's attacks on the State of Israel since October 8th, and he was the commander responsible for the murder of the 12 children in…

