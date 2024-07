Israel a bombardat capitala Libanului, Beirut. Atacul l-a vizat pe numărul doi din Hezbollah

Orientul Mijlociu. Armata israeliană (IDF) a bombardat capitala Libanului, Beirut, într-un atac care l-a vizat pe numărul doi din aripa militară Hezbollah, pe care israelienii îl consideră responsabil de moartea celor 12 copii în lovitura de sâmbătă din Înălțimile Goaln.

IDF a încălcat din nou recomandările americanilor. Administrația de la Washington a avertizat cabinetul lui Benjamin Netanyahu să nu vizeze capitală Beirut, ci să lanseze atacuri la scară mai mică. Cu toate acestea, bombardamentul a fost confirmat de și de armata israeliană.

Initial report- the IDF carried out a targeted strike in Beirut, on the commander responsible for the murder of the children in Majdal Shams and the killing of numerous additional Israeli civilians. At the moment, there are no changes in the Home Front Command defensive… pic.twitter.com/ja9PRE0cZM

— Israel Defense Forces (@IDF) July 30, 2024