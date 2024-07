Joe Biden, în mijlocul unei controverse noi. Documentul care ridică semne de întrebare

Statele Unite. Joe Biden primește indicații de la staff-ul său, cu privire la mișcările pe care trebuie să le facă atunci când participă la un eveniment public. Președintelui i se dau informații cu privire la intrările sau ieșirile pe care trebuie să le folosească.

Un document care conține indicațiile pe care le primește liderul de la Casa Albă a fost date publicității de site-ul Axios. Adversarii politici ai lui Biden spun că documentul ar demonstra că Biden nu este capabil să-și exercite mandatul de președinte. În fapt, staff-ul președintelui arată că astfel de indicații primesc toți politicienii atunci când iau parte la evenimente publice.

Documentul prezentat de Axios a fost realizat de staff-ul președintelui pentru un eveniment destinat strângerii de fonduri pentru campanie. Acesta conține cinci pagini în care sunt prezentate indicații pentru Joe Biden. În document sunt prezentate inclusiv intrările și ieșirile din sala în care urma să se desfășoare evenimentul. Scopul său a fost să-l ghideze pe Biden pentru ca acesta să se familiarizeze cu spațiul respectiv.

Astfel de ghiduri sunt întocmite pentru fiecare politician important, susțin membrii staff-ului prezidențial. Într-adevăr, la orice eveniment public, orice lider, precum Joe Biden, primește informații despre configurația spațiului în care se află, despre participanți, despre desfășurarea programului. Aceasta pentru ca personajul respectiv să nu fie luat prin surprindere și să dea impresia că este familiarizat cu ceea ce se întâmplă.

Deși regulile acestea sunt cunoscute de orice echipă de consilieri, adversarii politici ai lui Biden folosesc documentul pentru a sugera că acesta nu are capacitatea de a-și duce campania la final.

De altfel, după eșecul înregistrat la dezbaterea cu Donald Trump, mai mulți democrați au acuzat limitările vîrstei actualului președinte. Astfel, au apărut în spațiul public informații legate de o posibilă retragere a sa din cursa prezidențilală. Joe Biden a dezmințit aceste informații.

BREAKING: Hakeem Jeffries just put to bed the notion that President Biden should be replaced. Democrats are united and ready to defeat Trump. Retweet to make all Americans see this. pic.twitter.com/DSHaUXNG2q

— Biden’s Wins (@BidensWins) July 8, 2024