Germania, îngrijorată de starea lui Joe Biden. Berlinul sugerează un alt candidat după dezbaterea cu Trump

Joe Biden nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor suporterilor săi în dezbaterea electorală cu Donald Trump. Prestația sa a stârnit îngrijorări în rândul partenerilor europeni care cred că ar trebui înlocuit cu un alt candidat.

Un oficial din guvernul german a sugerat că Partidul Democrat ar trebui să găsească un înlocuitor pentru actualul președinte la viitoarele alegeri prezidențiale. Acesta s-a arătat îngrijorat de prestația candidatului democrat în prima dezbatere cu Donald Trump.

Michael Link este responsabil pentru cooperarea bilaterală cu Statele Unite în cadrul guvernului condus de Olaf Scholz. În această calitate, el a comentat dezbaterea electorală dintre Joe Biden și Donald Trump. Iar concluziile sale sunt de natură să stârnească îngrijorare. Politicianul german crede că democrații ar trebui să se gândească la un înlocuitor pentru actualul președinte.

Oficialul german a făcut o serie de declarații pentru cotidianul Tagesspiegel. El a spus că democraţii au nevoie de un candidat „capabil să câştige”. Drept urmare democrații trebuie să se întrebe „cine este cel mai bine plasat pentru a-l împiedica pe Trump să revină la putere”.

Joe Biden a avut o prestaţie slabă şi adesea incoerentă, în dezbatere, lucru care a alimentat discuţia despre vârsta sa înaintată. Actualul președinte își dorește al doilea mandat. Impresia pe care a lăsat-o este nesiguranța în faţa contracandidatului său, cu doar trei ani mai tânăr. Donald Trump a făcut o impresie mai bună deoarece a vorbit mai energic şi hotărât.

I’ve never been a fan of President Donald Trump - but he’s absolutely destroying Joe Biden in this debate… Trump is also being surprisingly generous here. This is an embarrassment to the DNC #Debates2024 pic.twitter.com/eJd76h7vjp

— Andy Signore (@andysignore) June 28, 2024