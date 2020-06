În urma anunțului făcut de președintele României Klaus Iohannis, conform căruia Legile Justiției vor fi „reparate”, președinta Tribunalului Timiș, judecătoarea Adriana Stoicescu, reacționează dur și lansează un avertisment negru, scrie Lumeajustitiei.

Conform judecătoarei, aceste manevre reprezintă doar o destabilizare a sistemului de justiție din România, urmărind, de fapt, numirea politică a judecătorilor, lucru ce este deja valabil pentru procurori, după spusele acesteia.

Un alt lucru urmărit prin aceste „schimbări”, în opinia Adrianei Stoicescu, este acela de a micșora pe cât se poate puterea ce judecătorii o dețin la acest moment.

„In fapt, singurul scop al politicienilor, uniti in cuget si in simtiri, pare a fi acela de a duce puterea judecatoreasca inapoi in timp”, acuză Adriana Stoicescu.

Mesajul judecătoarei este public, pe pagina sa de Facebook, și este cât se poate de clar. Aceasta face o observație subtilă și cu privire la „limbajul dublu” folosit de politicieni, explicând că SIIJ (Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție), care se dorea a fi un instrument folosit împotriva magistraților buclucași, a ajuns doar o unealtă care să-i ajute pe aceștia.

Mesajul integral al judecătoarei Adriana Stoicescu:

„Infinita ipocrizie a politicienilor nu conteneste a uimi.

Dupa ce au fost rezolvate toate problemele tarisoarei, am invins virusul in lupta dreapta si suntem pe cale sa salvam si alte planete, urmeaza cea mai importanta problema: justitia.

Intr-o bataie de joc nesfarsita, absolut toate partidele ce s-au perindat pe la guvernare au avut drept tel maret modificarea legilor justitiei.

In fapt, singurul scop al politicienilor, uniti in cuget si in simtiri, pare a fi acela de a duce puterea judecatoreasca inapoi in timp.

Umilita, calcata in picioare, nebagata in seama.

Si mai ales, docila.

Numirea politica a procurorilor de rang inalt nu le este suficienta.

Trebuie musai numiti si judecatorii in acelasi mod.

Apoi vor veni, probabil, alte propuneri menite sa le asigure politicienilor linistea mult visata.

Elanul politicienilor nu este greu de inteles.

Dupa ce luni de zile si-au smuls parul din cap ca sectia speciala urmeaza sa nenoroceasca magistratii incomozi, azi, aceiasi politicieni experti vad in SIIJ cooperativa Nufarul, de parca toata tara ar musti de coruptie in randul magistratilor.

Nici un cuvant despre faptul ca este unica structura a caror procurori pe functii de executie, dar si cei cu functii de conducere, sunt numiti de Consiliul Superior al Magistraturii.

Intotdeauna au luptat cu coruptii altora, nicidecum cu ai lor.

Intotdeauna Curtea Constitutionala a fost o institutie perfecta cand deciziile le sunt favorabile si devine o institutie desueta si de netolerat cand deciziile nu convin politicienilor.

Intotdeauna avizele CSM sunt doar consultative, iar factorul politic oricum nu da doi bani pe ele.

Intotdeauna justitia trebuie aparata de ea insasi si nu de legile haotice, contradictorii si de neinteles care transforma activitatea judecatorilor intr-un hei rup continuu.

Ne-am saturat de experimente pe seama magistratilor.

Apetenta politicienilor pentru a macelari non stop legile justitiei trebuie sa inceteze.

Sau, mai bine, nu vreti sa veniti sa faceti munca noastra?

Atunci probabil ar fi liniste…”, scrie pe Facebookul președintei Tribunalului Timiș.