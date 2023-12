Vestea așteptată de milioane de copii: Când se va opri Fortnite pentru „Big Bang”

Totuși, înainte de desfășurarea evenimentului Big Bang din Fortnite, cu Eminem în calitate de artist principal, va avea loc o perioadă de pauză programată pentru pregătirile următorului sezon.

Evenimentul Big Bang în Fortnite va începe sâmbătă, 2 decembrie 2023, la ora 11.00. În plus, se va pune la dispoziție o sală de așteptare pentru jucători înainte de debutul evenimentului. Aceasta se va deschide cu 30 de minute înainte ca evenimentul să înceapă.

Modurile principale ale Fortnite vor fi indisponibile începând cu ora 9am PT / 12pm PT / 5pm ora Regatului Unit pe 2 decembrie.

La ora 10.30am PT / 1.30pm ET / 6.30pm ora Regatului Unit, serverele vor fi repornite. Astfel, li se va permite jucătorilor să acceseze sala de așteptare pentru Big Bang.

În aceste intervale de timp, vor fi disponibile modurile create de creatori. Inclusiv în timpul desfășurării evenimentului.

După desfășurarea evenimentului Big Bang, jocul se va pregăti pentru începutul următorului capitol.

Această schimbare presupune oprirea tuturor modurilor, inclusiv a celor create de creatori, care vor rămâne inactive pe durata evenimentului.

Actualizarea Fortnite v28.00 va demara la ora 8:30pm PT / 11:30pm ET pe 2 decembrie și la ora 4:30am în Regatul Unit pe 3 decembrie.

Nu există o încheiere oficială pentru perioada de întrerupere. Însă, aceasta durează în mod obișnuit câteva ore.

The Fortnite „BIG BANG” Event will be the BIGGEST one to date. It’s 1.5GB+ making it the biggest in terms of files size alone ‼️

It’ll also feature Eminem, LEGO, Rhythm Mode & Racing Mode. Here’s the OFFICIAL Image 🔥 pic.twitter.com/AtsNIwpSMR

— HYPEX (@HYPEX) November 21, 2023