Joburile pe care inteligența artificială nu le va putea face. Tehnologia nu a avansat suficient

S-a aflat care sunt meseriile pe care Inteligența Artificială nu le va putea face. Un raport lansat în martie 2023 de Goldman Sachs a estimat că Inteligența Artificială ar putea efectua doar un sfert din profesiile ocupate, în prezent, de oameni.

Previziunile din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii spun că în jur de 300 de milioane de locuri de muncă ar putea să dispară și că angajații și-ar putea pierde joburile.

„Nu ne referim la faptul că asta s-ar putea întâmpla în cazul oamenilor, însă fenomenul ar putea deveni destul de sistematic. Ar putea afecta mulți oameni – posibil brusc și în același timp. Or, această situația are implicații nu doar asupra acelor oameni, ci și asupra întregii economii”, a spus Martin Ford, autorul cărții „Rule of Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything”, notează BBC.

Cu toate astea, există și meserii pe care inteligența artificială nu le va putea face. „Cred că, în mod general, sunt trei categorii care vor fi relativ în siguranță în viitorul apropiat. Primele vor fi ocupațiile care sunt, în mare parte, creative: nu desfășori o muncă bazată pe calcule sau una în care rearanjezi obiecte, ci vii cu idei noi și construiești ceva de la zero”, a mai spus Martin Ford.

Riscul pe care IA îl reprezintă pentru oameni

Amintim că Parlamentul European pregătește o lege menită să limiteze riscul pe care dezvoltarea Inteligenței Artificiale îl reprezintă pentru oameni. Comisia pentru piața internă și Comitetul pentru libertăți civile din cadrul Parlamentului European au aprobat, joi, cu 84 de voturi pentru, 7 împotrivă și 12 abțineri un prim proiect al acestei legi.

Legea va cuprinde mai multe interdicții, precum:

Identificarea în timp real a datelor biometrice ale cetățenilor în spații publice; Identificarea ulterioară a datelor biometrice ale cetățenilor, cu excepția cazurilor în care este anchetată o crimă serioasă și există acordul unui judecător;

Folosirea datelor biometrice analizate de Inteligența Artificială pentru practici preventive ale poliției (folosirea profilurilor, a localizării și ale cazierului cetățenilor);

Folosirea inteligenței artificiale pentru recunoașterea emoțiilor de către polițiști, vameși sau la locul de muncă și în instituții de învățământ;

Folosirea datelor de pe rețelele sociale sau de pe camerele de supraveghere pentru crearea de baze de date cu scopul recunoașterii faciale.