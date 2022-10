Jobul care nu te va lăsa șomer niciodată. Tot mai multe companii sunt în căutare de angajați. Ce salarii se oferă

Interesul crescut pentru IT-işti vine la pachet cu eforturi serioase din partea angajatorilor. Aceștia spun tot mai des și mai răspicat că nu mai găsesc candidați. Așadar, ei sunt nevoiți să se gândească la ce avantaje le pot oferi angajaților.

Elena Bogus, HR companiei americane Thoughtworks, susține că în acest domeniu, cei mai buni candidați sunt și cei mai greu de păstrat. Aproape jumătate dintre angajații ofertați au în vedere deja alte două oferte. În plus, Bogus a precizat că și compania din care face parte s-a confruntat cu această problemă. Mai mult decât atât, nicio industrie nu trece printr-o criză mai mare de angajați calificați precum cea din IT. Cea mai mare provocare în acest domeniu ar fi angajarea, păstrarea și dezvoltarea tinerilor IT-iști, a mai explicat Bogus.

Compania pe care o reprezintă are în prezent peste 200 de angajați în birourile locale din Bucureşti, Iaşi şi Cluj. De asemenea, are şi angajaţi care lucrează din alte oraşe. Este vorba de o companie care se ocupă cu consultanță software și are sediul central în SUA.

Cererea de specialiști este tot mai mare

„Cererea de specialiști în tehnologie depășește oferta de pe piața muncii, astfel că suntem nevoiți, ca fiecare companie de altfel, să facem eforturi pentru a ieși în evidență și pentru a atrage cele mai bune talente”, completează ea. În ceea ce privește importanța spațiului de birouri în atragerea și reținerea angajaților, Elena Bogus spune că angajații apreciază întotdeauna amenajarea spațiului de lucru. De asemenea, ea crede că este important ca acest spațiu să ajute și angajatul să se simtă confortabil. Așadar, el va fi stimulat din punct de vedere intelectual.

„Poziționarea într-o zonă ușor accesibilă, precum sediile Thoughtworks România, facilitează recrutarea și, mai mult decât atât, credem că poate fi un atu în acest proces de atragere a angajaților. Pentru noi este important cum se simt angajații, cum se încadrează în spațiul de lucru, dar și să nu le lipsească nimic”, concluzionează reprezentanta Thoughtworks, potrivit Ziarul Financiar.

Cât câștigă un special în IT

Salariile din România rămân și în acest an sub nivelul celor din țările dezvoltate în ceea ce privește programatorii IT. În țara noastră, un programator junior, fără experiență, câștigă un salariu net anual estimat la 11.300 euro. În ceea ce privește un programator IT care a adunat experiență, venitul său lunar poate ajunge și până la 21.800 de euro. Mai mult decât atât, cei care au cunoștințe solide pot încasa și 35.500 de euro.