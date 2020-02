În discursul său de la Gala Premiilor Oscar, Phoenix i-a îndemnat pe oameni se nu e mai războiască unuii cu ceilalți şi să înceteze „prădarea” resurselor naturale.

„Sunt plin de atâta recunoştinţă în acest moment. Nu mă simt deasupra colegilor mei sau oricine altcineva din această încăpere, pentru că noi împărtăşim aceeaşi pasiune – iubirea pentru film. Această formă de expresie mi-a oferit cea mai extraordinară viaţă. Nu ştiu unde aş fi fără ea (…)

Dar eu cred că cel mai mare cadou pe care l-am primit eu şi mulţi oameni din industrie este oportunitatea de a ne folosi vocea pentru cei neauziţi. M-am gândit la unele dintre problemele dezolante cu care ne-am confruntat în ultima vreme.

Vorbim despre lupta împotriva ideii că o singură naţiune, o singură rasă, un singur sex, o singură specie, are dreptul de a domina, folosi şi controla o alta fără a fi pedepsită. Cred că am devenit foarte deconectaţi de lumea naturală. Mulţi dintre noi suntem vinovaţi de o viziune egocentristă asupra lumii, credem că suntem centrul Universului. Ne simţim îndreptăţiţi să inseminăm artificial o vacă şi să îi furăm puiul, chiar dacă strigătele sale de disperare sunt inconfundabile. Apoi îi luăm laptele care e destinat puiului şi îl punem în cafeaua şi în cerealele noastre.

BREAKING: Joaquin Phoenix wins the Oscar for Best Actor for "Joker." https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/3E9zmtA2tK — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Ne temem de idea de schimbare personală, pentru că noi credem că trebui să renunţăm la ceva, să sacrificăm ceva. Dar oamenii sunt cei mai bun atunci când sunt creativi şi inventivi, iar noi putem crea, putem dezvolta şi implementa sisteme de schimbare care sunt benefice pentru toate fiinţele şi pentru mediul înconjurător.

Am fost un nemernic toată viaţa mea, am fost egoist. Am fost nemilos, a fost dificil să se lucreze cu mine şi sunt recunoscător că mulţi dintre voi mi-aţi oferit o a doua şansă. Eu cred că atunci suntem cei mai buni: când ne susţinem reciproc. Nu atunci când ne doborâm unii pe ceilalţi pentru greşelile din trecut, dar în momentele în care ne ajutăm unii pe alţii să evoluăm. Atunci când ne educăm unii pe alţii, când ne ghidăm reciproc către mântuire”, a spus actorul. (foto: facebook.com/GoldenGlobes/AlexiLubomirski)

