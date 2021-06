Președintele american Joe Biden și soția sa Jill au avut o întâlnire, joi, cu premierul britanic Boris Johnson și soția sa Carrie. Ulterior, cei doi s-au îndreptat spre zona de relaxare în aer liber a hotelului Tregenna Castle din St. Ives, spre uimirea oaspeților și așteptând ca presa să se relaxeze după întâlnirea lor bilaterală. La această întâlnire, Prima Doamnă a Americii a făcut cunoștință cu micuțul fiu al lui Carrie și Boris, Wilfred, iar Biden și Boris au făcut glume.

Jill Biden era îmbrăcată lejer, în blugi, în timp ce stătea cu soțul ei la masă, în fața hotelului. Cei doi au apreciat probabil întâlnirea anterioară cu Boris Johnson și proaspăta sa soție. „Am abordat şi am discutat o gamă largă de probleme asupra cărora Marea Britanie şi Statele Unite colaborează foarte strâns. Am reafirmat relaţia specială dintre cetăţenii noştri şi am reînnoit angajamentul pentru apărarea valorilor democratice permanente pe care le împărtăşesc ambele ţări”, a declarat Joe Biden.

Ieșirea a venit după ce Biden și Johnson, împreună cu soțiile lor Jill și Carrie, au făcut o fotografie în apropierea oceanului. Totul s-a întâmplat după tensiunile dintre Biden și Johnson pe problema Irlandei de Nord. Joe Biden, mândru de originile sale irlandeze, nu apreciază tentativele Londrei de a reveni asupra „protocolului nord-irlandez” adoptat în cadrul Brexit, care evită refacerea unei frontiere cu Irlanda, dar perturbă aprovizionarea între Marea Britanie şi provincie.

„Toată lumea este absolut încântată să vă vadă”

Totuși, tensiunile dintre cei doi s-au disipat, după cum s-a putut observa în fotografiile oficiale realizate. „Toată lumea este absolut încântată să vă vadă”, a spus Boris Johnson, întorcându-se către șeful Casei Albe, așezat lângă el.

Această întâlnire între aliați apropiați marchează începutul unui turneu european intens pentru Joe Biden, pe care îl va încheia cu un summit la Geneva cu omologul său rus Vladimir Putin. Până atunci însă, Biden va avea o întâlnire cu regina Elisabeta la castelul Windsor.

Joe Biden și Boris Johnson, glume și discuții despre soții

Joe Biden a subliniat că este încântat să-l cunoască pe Boris Johnson și pe soția sa, Carrie Symonds. „I-am spus prim-ministrului că avem ceva în comun: amândoi am avut șansa să ne căsătorim cu femei extraordinare”, a spus el zâmbind. „Nu am de gând să-l supăr pe președinte cu privire la acest punct”, a răspuns râzând prim-ministrul britanic, conform site-ului daily mail.