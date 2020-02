Cum a ajuns plutocrația mondială să îmbrățișeze cauzele marxismului cultural, ne explică pe îndelete Michael Lind în noua sa carte “The New Class War: Saving Democracy from the Managerial Elite” (Noua luptă de clasă. Cum salvăm democrația de elita managerială). Deși este profesor la Universitatea din Texas, Lind nu a cedat, ca majoritatea colegilor săi din lumea universitară, în fața idealurilor așa-zis umaniste ale progresismului și a încercat să vadă ce se ascunde în spatele lor. Așa a descoperit că totul e de fapt o păcăleală de proporții planetare.

A fi progresist, spune Lind. nu mai înseamnă, în zilele noastre, să fii fi în favoarea impozitării marilor averi sau să pledezi pentru o distribuție mai justă a bogăției. Înseamnă să fii bogat și să rămâi bogat, în timp ce predici pentru „schimbare socială”. Cu alte cuvinte, bogații încearcă să înlocuiască lupta de clasă pentru împărțirea bogăției cu înfruntarea dintre conservatori și progresiști în ceea ce privește chestiuni cum ar fi genul și rasa. E o mișcare genială, pentru că bogații încetează să mai fie ținta nemulțumirilor, iar clasa de mijloc (acuzată de sexism și rasism) devine inamicul public numărul 1.

Al doilea avantaj major al acestui război progresist este că dezbină societatea și îi lasă pe plutocrați să-și vadă liniștiți de banii lor.

