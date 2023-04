Jens Stoltenberg susține livrarea de avioane de vânătoare Ucrainei. Este încrezător că teritoriile ocupate de ruși vor fi recâștigate

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a întâlnit vineri cu Volodimir Zelesnki la reuniunea grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, la baza aeriană Ramstein din Germania. După această întâlnire, șeful alianței a spus că este încrezător că Ucraina va reuși să recâștige teritoriile ocupate acum de armata rusă.

„Sunt încrezător în faptul că ei (ucrainenii) vor fi totuşi în măsură să elibereze şi mai mult teren”, a declarat Stoltenberg în marja unei reuniuni a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, organizată la baza militară americană de la Ramstein (Germania).

Jens Stoltenberg a spus că „una dintre principalele chestiuni abordate aici astăzi a fost trecerea în revistă a diferitelor capacităţi, sisteme şi provizii de care ucrainenii au nevoie pentru a recuceri mai mult teren”.

Jens Stoltenberg susține livrarea de avioane de vânătoare în Ucraina

După reuniunea din Germania, secretarul general al NATO a spus că își dorește ca Alianța Nord Atlantică să continue discuțiile cu privire la livrarea de avioane de vânătoare în Ucraina. Stoltenberg a subliniat cât de importantă este înarmarea corespunzătoare a țării invadate de Rusia și a adus în discuție și aderarea sa.

„Dacă Ucraina nu se impune ca naţiune independentă suverană în Europa, atunci nu are niciun sens să discutăm despre aderare”, a explicat șeful NATO, potrivit DPA.

„Toţi aliaţii NATO au fost de acord că Ucraina va deveni membră. Preşedintele Zelenski are aşteptări clare, am discutat despre problema aderării şi despre garanţiile de securitate, bineînţeles că Ucraina are nevoie de securitate”, a spus șeful NATO înainte de reuniune.

Ucraina a primit de la țările aliate avioane MiG-29, însă oficialii de la Kiev cer avioane de luptă occidentale, nu de concepție sovietică, ca cele primite deja. Acestea ar putea fi avioane modelul F-16, construite în Statele Unite.

Jens Stoltenberg susține că, odată ce războiul din Ucraina se va încheia, Kievul trebuie să aibă „mijloacele de descurajare pentru a preveni noi atacuri”. Șeful NATO le-a spus jurnaliștilor, înainte de reuniune, că principalul obiectiv este să se asigure că Ucraina învinge Rusia.