Când va fi admisă Ucraina În NATO. Jens Stoltenberg: „Toate țările au fost de acord”

Declarația a fost făcută vineri, înaintea unei reuniuni a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, la baza aeriană Ramstein din Germania. Jens Stoltenberg le-a spus reporterilor că, odată ce războiul din Ucraina se va încheia, Kievul trebuie să aibă „mijloacele de descurajare pentru a preveni noi atacuri”.

El a mai spus că, în prezent, principalul obiectiv este să se asigure că Ucraina învinge Rusia.

Ucraina, dorită în NATO

Întrebat despre perspectivele aderării Ucrainei la NATO, Jens Stoltenberg a afirmat, conform Sky News: „Toţi aliaţii NATO au fost de acord că Ucraina va deveni membră. Preşedintele Zelenski are aşteptări clare, am discutat despre problema aderării şi despre garanţiile de securitate, bineînţeles că Ucraina are nevoie de securitate”.

„Sigur că nu poate şti nimeni când se încheie sau cum se va încheia acest război, dar ştim că atunci când se va încheia acest război, trebuie să ne asigurăm că nu se va repeta, că Rusia nu va putea continua să atace, că nu va lansa din nou un război împotriva Ucrainei şi că nu va perturba din nou securitatea europeană. Deci, avem nevoie de discuţii despre cadrul de securitate, avem nevoie de o discuţie despre aderare, dar mesajul meu a fost că, în primul rând, Ucraina are rolul său corespunzător în NATO, aliaţii au fost de acord, dar atenţia se concentrează acum pe a ne asigura că Ucraina câştigă”.

Anterior, Stoltenberg evocase joi, în cursul vizitei la Kiev, perspectivele admiterii Ucrainei în NATO. „Viitorul Ucrainei este în familia euroatlantică, viitorul Ucrainei este în NATO. Toţi aliaţii sunt de acord cu acest lucru. În acelaşi timp, obiectivul principal al Alianţei, al aliaţilor, este să se asigure că Ucraina câştigă”, a declarat Stoltenberg cu ocazia întâlnirii cu preşedintele Volodimir Zelenski, care a insistat că „este momentul” ca NATO să adreseze o invitaţie de aderare Ucrainei.