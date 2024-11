Monden Jennifer Lopez și Ben Affleck nu reușesc să își vândă conacul. Divorțul, blocat într-o investiție de zeci de milioane de dolari







Conacul lui Jennifer Lopez și al lui Ben Affleck, din Beverly Hills, rămâne pe piață la patru luni după ce a fost listat. Ceea ce ar putea duce la o prelungire a divorțului lor.

Divorțul lui Jennifer Lopez de Ben Affleck prelungit din cauza conacului

Casa pe care cei doi și-au cumpărat-o cu 60 de milioane de dolari este în continuare greu de vândut. Proprietatea are 38.000 de metri pătrați. Are facilitățile impresionante și este una dintre cele mai scumpe din cartier. Are chiar și un penthouse separat pentru oaspeți, un garaj cu spațiu pentru 12 mașini și un complex sportiv interior.

Dificultățile cuplului în a-și vinde proprietatea nu fac decât să adauge tensiune divorțului. Dacă nu pot vinde conacul, acesta ar putea deveni a fi un punct de blocare în împărțirea portofoliului lor imobiliar. Ceea ce ar putea prelungi divorțul mai mult decât își doresc.

Artista are mai mulți bani decât actorul

Povestea de dragoste a lui Lopez și Affleck a durat peste două decenii. Ei au început să se întâlnească în 2002 și au devenit rapid unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Hollywood, câștigând porecla de „Bennifer”. Cei doi s-au logodit în același an, dar și-au anulat nunta cu doar câteva zile înainte de ceremonia din 2003.

Aproape două decenii mai târziu, și-au reaprins dragostea, căsătorindu-se în 2022. Înainte de a se reîntâlni, Lopez fusese căsătorită de trei ori. Una dintre căsătorii a fost cea cu Marc Anthony, alături de care are doi copii. Lopez și Affleck se laudă ambii cu averi de sute de milioane de dolari. Averea netă a lui Jennifer este estimată la 400 de milioane de dolari, acumulată în mare parte prin cariera ei muzicală de succes. Ben are cam 150 de milioane de dolari, din actorie și ca scenarist.