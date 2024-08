Monden Jennifer Lopez divorțează de Ben Affleck. Nu mai existe cale de împăcare







Jennifer Lopez a divorțat de Ben Affleck după doi ani de căsătorie. Artista a depus marţi cererea la tribunalul superior din comitatul Los Angeles. Data oficială a separării este menţionată ca fiind 26 aprilie. Cei doi s-au căsătorit în Las Vegas în iulie 2022, dar se pare că n-a fost cu noroc.

Jennifer Lopez și Ben Affleck, relație cu năbădăi

Cântăreața și Ben Affleck au început o relaţie la începutul anilor 2000, pe care tabloidele au numit-o la acea vreme „Bennifer”. Artista a spus că a avut multe răbdare pentru a se bucura de această iubire frumoasă și puțini se așteptau să se separe.

„Dragostea este frumoasă. Dragostea este bună. Şi se pare că dragostea este răbdătoare. Douăzeci de ani de răbdare”, a scris Lopez anunţând prima lor nuntă, rapidă, în Las Vegas, în iulie, şi semnând ca Jennifer Lynn Affleck.

Trăiau separat de luni bune

Nu se știe de ce au divorțat exact, dar de o perioadă bună de timp trăiau separat. Cei doi şi-au vândut casa din Beverly Hills şi, în mai, Lopez a anunţat pe site-ul său că este „îndurerată şi devastată” de anularea turneului său de vară „This Is Me ... Live”. „Vă rog să ştiţi că nu aş face asta dacă nu aş simţi că este absolut necesar”, a spus ea, promiţându-le fanilor că vor fi „împreună din nou”. Turneul urma să fie primul după cinci ani, după primul său album solo din ultimul deceniu, „This Is Me ... Now”.

Cum a început povestea de dragoste

Artista și Ben Affleck s-au cunoscut în 2001, pe platoul de filmare al filmului „Gigli”, în care jucau roluri de infractori. Cei doi s-au îndrăgostit pe loc și au ajuns unul dintre cele mai îndrăgitate cupluri. Cu toate acestea, relaţia lor s-a stins la fel de repede cum a început. Nunta lor din septembrie 2003 a fost amânată, chiar dacă păreau mai îndrăgostiți ca niciodată.

Cei doi și-au refăcut viața. Lopez s-a căsătorit Marc Anthony în 2004, iar Affleck cu actriţa Jennifer Garner în 2005. Lopez s-a despărţit de Anthony în 2011. Nici Ben Affleck nu a avut o căsnicie prea lungă cu Garner.

În aprilie 2021, Ben Affleck și Jennifer Lopez și-au dat o a două șansă, dar n-a fost cu noroc, potrivit BBC.