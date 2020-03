Pentru multe familii, această perioadă de izolare socială necesită modalități creative de a rămâne active. Am lovit, am aruncat, am jucat, am prins mingi de la sol.. Am râs. Am făcut efort..”, a scris Rodriguez pe social media.

„Este fascinant să te distrezi cu oamenii pe care îi iubești …”. „Ieri a fost, de asemenea, o lecție valoroasă despre importanța conexiunii sociale”, a continuat el. „Cu toții trebuie să avem grijă de noi înșine, mental și fizic, și, de asemenea, să fim atenţi cu sănătatea și bunăstarea celorlalți. Într-un moment în care oamenii trebuie să stea deoparte, mai putem găsi alte modalități de a simți unitatea”. „Găsiți modalități de a face exerciții. Găsiți modalități de a reduce stresul”, a mai scris Alex. „Găsiți modalități de a rămâne în contact cu cei dragi care sunt la distanţă acum. Rămâneți conectaţi și, cel mai important, rămâneți în siguranță!”, este mesajul sportivului.

Mai jos urmăriți videoclipurile cu distracția în aer liber a familiei, o să vă placă şi poate chiar vă ajută în aceste momente.

Te-ar putea interesa și: